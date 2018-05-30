Сборная опять уступила. На этот раз - Австрии



Не смогли настроиться после классных противников (Франция, Аргентина) Виноваты травмы. Австрию без Джикии и Васина не покоришь Центральным защитникам не хватает опыта На полях Австрии нагрузки переносятся тяжелее Поражение - хитрый ход, чтобы запутать Саудовскую Аравию



