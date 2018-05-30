Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119435
|Зенит
|104639
|Политика и события в стране и мире
|4193
|Курилка
|1522
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|71
|LIVERPOOL FC
|2532
|Мировые трансферы
|329
|Отдых в Крыму.
|180
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:47
Сборная опять уступила. На этот раз - Австрии (8)
Сборная опять уступила. На этот раз - Австрии (8)
Вчера, 23:42
"Реал" приобрел 18-летнего форварда
"Реал" приобрел 18-летнего форварда
Вчера, 23:35
Сборная России в товарищеском матче проиграла Австрии (61)
Сборная России в товарищеском матче проиграла Австрии (61)
Вчера, 23:26
Бывший футболист "Рубина" перешел в "Рому"
Бывший футболист "Рубина" перешел в "Рому"
Вчера, 22:30
Константин Зырянов: желание и дальше тренировать "Зенит-2" есть, но контракт заканчивается
Константин Зырянов: желание и дальше тренировать "Зенит-2" есть, но контракт заканчивается
Вчера, 22:21
Джон Терри покинул "Астон Виллу"
Джон Терри покинул "Астон Виллу"
Вчера, 22:03
Президент "Ростова": мы погасили почти все долги
Президент "Ростова": мы погасили почти все долги
Вчера, 21:43
Вагнер Лав может вернуться в Бразилию (1)
Вагнер Лав может вернуться в Бразилию (1)
Вчера, 21:12
Марко Арнаутович сыграет с Россией с первых минут
Марко Арнаутович сыграет с Россией с первых минут
Вчера, 20:44
Сердар Таски перешел в "Истанбул ББ" (14)
Сердар Таски перешел в "Истанбул ББ" (14)
Вчера, 20:32
Сергей Игнашевич – в основе сборной России на матч с Австрией (20)
Сергей Игнашевич – в основе сборной России на матч с Австрией (20)
Вчера, 19:10
Борис Рапопорт: Семак способен сделать "Зенит" чемпионом (13)
Борис Рапопорт: Семак способен сделать "Зенит" чемпионом (13)
Вчера, 19:05
Мохамед Салах будет готов сыграть с Россией (11)
Мохамед Салах будет готов сыграть с Россией (11)
Вчера, 18:44
Дамьен Ле Таллек может продолжить карьеру в "Спартаке" (10)
Дамьен Ле Таллек может продолжить карьеру в "Спартаке" (10)
Вчера, 18:17
СМИ: "Уфа" запросила у ЦСКА 2,5 млн евро за Живоглядова (24)
СМИ: "Уфа" запросила у ЦСКА 2,5 млн евро за Живоглядова (24)
Вчера, 18:15
"Зенит": у Шатова действующий контракт с клубом (3)
"Зенит": у Шатова действующий контракт с клубом (3)
Вчера, 17:21
Николай Наумов: сказка "Тосно" закончена (7)
Николай Наумов: сказка "Тосно" закончена (7)
Вчера, 16:29
Украинский телеканал "Интер" не комментирует информацию о покупке прав на трансляцию матчей ЧМ-2018 (2)
Украинский телеканал "Интер" не комментирует информацию о покупке прав на трансляцию матчей ЧМ-2018 (2)
Вчера, 16:24
Владимир Путин не будет посещать тренировку сборной России (5)
Владимир Путин не будет посещать тренировку сборной России (5)
Вчера, 16:22
Иван Конев: "Кубань" пока не может погасить долги (1)
Иван Конев: "Кубань" пока не может погасить долги (1)
Вчера, 15:39
"Краснодар" не стал использовать опцию выкупа Олега Шатова - игрок вернулся в "Зенит" (35)
"Краснодар" не стал использовать опцию выкупа Олега Шатова - игрок вернулся в "Зенит" (35)
Вчера, 15:33
Андрей Тихонов продлил контракт с "Крыльями Советов" (6)
Андрей Тихонов продлил контракт с "Крыльями Советов" (6)
Вчера, 15:29
Стефан Лихштайнер согласовал контракт с "Арсеналом" (1)
Стефан Лихштайнер согласовал контракт с "Арсеналом" (1)
Вчера, 15:15
РФС продлил контракт с adidas еще на 4 года
РФС продлил контракт с adidas еще на 4 года
Вчера, 15:11
"Тосно" не получил лицензию ФНЛ (22)
"Тосно" не получил лицензию ФНЛ (22)
Вчера, 14:59
Источник: отступные Сергея Семака составили 500 тысяч евро (2)
Источник: отступные Сергея Семака составили 500 тысяч евро (2)
Сборная опять уступила. На этот раз - Австрии
Национальная команда под руководством Станислава Черчесова, уступив на выезде австрийцам с минимальным голевым перевесом, не смогла победить в шестом матче подряд. О том, в каком виде предстала главная команда страны за три недели до домашнего Чемпионата мира, - материал Rusfootball.info
Гол: Шопф, 28.
Австрия: Линднер, Прёдль, Драгович, Лайнер, Хинтереггер, Кайнц (Шлагер, 72), Шопф (Алаба, 58), Жуль (Ильзанкер, 80), Баумгартлингер (Гриллич, 46), Шауб (Бургшталлер, 46), Арнаутович (Алар, 83).
Россия: Акинфеев, Игнашевич, Гранат, Фернандес (Смольников, 68), Кудряшов, Зобнин, Кузяев (Дзагоев, 56), Головин (Ал. Миранчук, 75), Жирков (Черышев, 64), Самедов (Ан. Миранчук, 63), Смолов (Дзюба, 71).
Предупреждения: Смолов, 31, Гранат, 42.
Накануне Чемпионата мира Станислав Черчесов решил отказаться от практики поражений в каждом товарищеском матче. От тяжеловесных Аргентины и Бразилии россияне перешли на вполне съедобных Австрию и Турцию. Другое дело, что и с этими командами, дабы побеждать, надо было показывать зубы, но вот работа Черчесова в сборной продемонстрировала, что стоматолог (на всякий случай пример - в пяти последних матчах наши не одержали ни одной победы) из него так себе. Так что и с австрийцами можно было, как принято выражаться в болельщицкой среде, влететь. А этого - непосредственно перед важнейшим турниром - очень не хотелось.
Австрия свой отбор на Чемпионат мира провалила. В не самой трудной группе они заняли лишь четвёртое место. Но нас, конечно, больше интересовали свои. Было очень интересно, по какой именно схеме сыграет Россия, поскольку в последнее время слышалось много разговоров в прессе по поводу экспериментов главного тренера. Всё-таки пробовать новое уже было поздно.
Сюрпризы в плане расстановки игроков на поле были. Жирков и Самедов поднялись выше, действовали в полузащите, а центральных защитников оказалось всего двое - Игнашевич и Гранат. Это было, конечно, своеобразно, учитывая, что долгое время Черчесов говорил о том, что тренерский штаб ориентируется именно на схему с тремя центральными защитниками. Впрочем, когда россиянам надо было обороняться (а таких моментов в течение матча хватало), Жирков опускался так низко, что Кудряшов чуть ли не становился третьим центральным.
Несмотря на то, что Россия начинала в довольно агрессивном ключе, что особенно было заметно, например, по активности крайних защитников, стартовый отрезок матча проходил довольно вяло. Как это принято говорить, больше возни, чем футбола. Чаще остального россияне закреплялись на правом фланге (во многом благодаря активности Фернандеса), но кроссы оттуда качественными не получались. За треть тайма команды отметились по одному с каждой стороны выстрелом из-за пределов штрафной.
Вскоре стало хуже, - австрийцы завладели инициативой, если за таковую считать владение мячом в центре поля и тоскливые рейды к штрафной Акинфеева. Правда, реальных атакующих действий от хозяев долго ждать не пришлось. На исходе получаса нападающий лондонского "Вест Хэма" Арнаутович принял заброс на правом фланге, обогнав Кудряшова, убрал Граната и отдал на набегающего австрийца со звучной фамилией Шёпф. Тот расстрелял капитана сборной ударом под перекладину. Это было не так сложно, - второй центральный защитник нашей команды караулил всё того же Арнаутовича и сразу двое игроков команды Австрии были свободны.
Наши правильных выводов после этого не сделали. Да и вряд ли можно было что-нибудь шустро поправить, когда в такой тяжелой игре твой соперник, пользуясь преимуществом, отходит назад и действует максимально прагматично. Россияне вхолостую перебрасывали мяч в центре поля, но обострить или просто сделать так, чтобы снаряд ходил быстрее, не получалось. Зато получались контратаки. Увы, у соперника. Австрийцы пару раз классно убегали на свободные пространства: в первый раз хорошо сыграл Кудряшов, во второй - был штрафной и сейф Акинфеева. На этой волне первый тайм и закончился.
В перерыве Черчесов обошёлся без замен - хотя попробовать что-нибудь новое явно стоило. Но, видимо, этот подбор игроков главный тренер рассматривал в качестве основного, поэтому решил на первой же переправе от своих идей не отказываться. Начал только на второй: когда после десяти минут второго отрезка встречи стало понятно, лучше не становится, Далера Кузяева сменил Алан Дзагоев. Решение было вполне логичным, - в первую очередь, не справлялся центр поля, регулярно организовывающий контратаки и не способный создать хоть какой-нибудь годный момент для Смолова.
Впрочем, вскоре отличился Головин, выдавший на нашего нападающего отличную обостряющую передачу. Фёдор имел отличный момент, но пальнул мимо ворот, загубив свой первый голевой момент в этой встрече. Моуриньо (рулевой "МЮ" приехал на эту игру следить за Арнаутовичем), будь он тренером "Арсенала", в который полузащитника ЦСКА активно сватают, был бы доволен этим моментом в исполнении Головина.
Далее посыпались замены. Из примечательного - только Марио Фернандес, который уходил с поля, явно прихрамывая. Конечно, серьёзного повреждения хотелось меньше всего. Повреждений наша команда и так натерпелась.
Перелома в игре не происходило. Австрия продолжала быть гораздо интереснее и острее. Во многом - благодаря Арнаутовичу. Явно ключевая фигуре в действиях наших соперника далеко не один раз терзал наших защитников и заработал себе и партнёрам достаточно возможностей для того, чтобы преимущество своё укрепить. То не позволял Акинфеев, то сами хозяева пороли что-то лишнее.
Что оставалось болельщикам сборной России? Видеть в действиях наших парней желание и старательность. Они, может быть, действительно были, только вот реальной пользы из этого не выходило. Даже в добавленное время, когда, казалось, только и нужно что рисковать, навала россияне организовать так и не смогли. В этом матче Сергей Игнашевич стал самым возрастным игроком сборной России, но радости от этого факта он испытал навряд ли. Россия уступила с минимальным счётом австрийцам и не смогла одержать победу в шестом матче подряд.
Надо было срочно изобретать новые причины поражения. Потому что на этот раз мы встречались не с "громким" и не сильным противником. Мы играли с командой, которая не смогла пробиться на Чемпионат мира, где нам выступать через несколько недель.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Товарищеский матч
Австрия - Россия 1:0
Австрия - Россия 1:0
Гол: Шопф, 28.
Австрия: Линднер, Прёдль, Драгович, Лайнер, Хинтереггер, Кайнц (Шлагер, 72), Шопф (Алаба, 58), Жуль (Ильзанкер, 80), Баумгартлингер (Гриллич, 46), Шауб (Бургшталлер, 46), Арнаутович (Алар, 83).
Россия: Акинфеев, Игнашевич, Гранат, Фернандес (Смольников, 68), Кудряшов, Зобнин, Кузяев (Дзагоев, 56), Головин (Ал. Миранчук, 75), Жирков (Черышев, 64), Самедов (Ан. Миранчук, 63), Смолов (Дзюба, 71).
Предупреждения: Смолов, 31, Гранат, 42.
Накануне Чемпионата мира Станислав Черчесов решил отказаться от практики поражений в каждом товарищеском матче. От тяжеловесных Аргентины и Бразилии россияне перешли на вполне съедобных Австрию и Турцию. Другое дело, что и с этими командами, дабы побеждать, надо было показывать зубы, но вот работа Черчесова в сборной продемонстрировала, что стоматолог (на всякий случай пример - в пяти последних матчах наши не одержали ни одной победы) из него так себе. Так что и с австрийцами можно было, как принято выражаться в болельщицкой среде, влететь. А этого - непосредственно перед важнейшим турниром - очень не хотелось.
Австрия свой отбор на Чемпионат мира провалила. В не самой трудной группе они заняли лишь четвёртое место. Но нас, конечно, больше интересовали свои. Было очень интересно, по какой именно схеме сыграет Россия, поскольку в последнее время слышалось много разговоров в прессе по поводу экспериментов главного тренера. Всё-таки пробовать новое уже было поздно.
Сюрпризы в плане расстановки игроков на поле были. Жирков и Самедов поднялись выше, действовали в полузащите, а центральных защитников оказалось всего двое - Игнашевич и Гранат. Это было, конечно, своеобразно, учитывая, что долгое время Черчесов говорил о том, что тренерский штаб ориентируется именно на схему с тремя центральными защитниками. Впрочем, когда россиянам надо было обороняться (а таких моментов в течение матча хватало), Жирков опускался так низко, что Кудряшов чуть ли не становился третьим центральным.
Несмотря на то, что Россия начинала в довольно агрессивном ключе, что особенно было заметно, например, по активности крайних защитников, стартовый отрезок матча проходил довольно вяло. Как это принято говорить, больше возни, чем футбола. Чаще остального россияне закреплялись на правом фланге (во многом благодаря активности Фернандеса), но кроссы оттуда качественными не получались. За треть тайма команды отметились по одному с каждой стороны выстрелом из-за пределов штрафной.
Вскоре стало хуже, - австрийцы завладели инициативой, если за таковую считать владение мячом в центре поля и тоскливые рейды к штрафной Акинфеева. Правда, реальных атакующих действий от хозяев долго ждать не пришлось. На исходе получаса нападающий лондонского "Вест Хэма" Арнаутович принял заброс на правом фланге, обогнав Кудряшова, убрал Граната и отдал на набегающего австрийца со звучной фамилией Шёпф. Тот расстрелял капитана сборной ударом под перекладину. Это было не так сложно, - второй центральный защитник нашей команды караулил всё того же Арнаутовича и сразу двое игроков команды Австрии были свободны.
Наши правильных выводов после этого не сделали. Да и вряд ли можно было что-нибудь шустро поправить, когда в такой тяжелой игре твой соперник, пользуясь преимуществом, отходит назад и действует максимально прагматично. Россияне вхолостую перебрасывали мяч в центре поля, но обострить или просто сделать так, чтобы снаряд ходил быстрее, не получалось. Зато получались контратаки. Увы, у соперника. Австрийцы пару раз классно убегали на свободные пространства: в первый раз хорошо сыграл Кудряшов, во второй - был штрафной и сейф Акинфеева. На этой волне первый тайм и закончился.
В перерыве Черчесов обошёлся без замен - хотя попробовать что-нибудь новое явно стоило. Но, видимо, этот подбор игроков главный тренер рассматривал в качестве основного, поэтому решил на первой же переправе от своих идей не отказываться. Начал только на второй: когда после десяти минут второго отрезка встречи стало понятно, лучше не становится, Далера Кузяева сменил Алан Дзагоев. Решение было вполне логичным, - в первую очередь, не справлялся центр поля, регулярно организовывающий контратаки и не способный создать хоть какой-нибудь годный момент для Смолова.
На матче @TeamRussia против Австрии присутствует Жозе Моуринью pic.twitter.com/dyY3niyobg— Сборная России (@TeamRussia) May 30, 2018
Впрочем, вскоре отличился Головин, выдавший на нашего нападающего отличную обостряющую передачу. Фёдор имел отличный момент, но пальнул мимо ворот, загубив свой первый голевой момент в этой встрече. Моуриньо (рулевой "МЮ" приехал на эту игру следить за Арнаутовичем), будь он тренером "Арсенала", в который полузащитника ЦСКА активно сватают, был бы доволен этим моментом в исполнении Головина.
Далее посыпались замены. Из примечательного - только Марио Фернандес, который уходил с поля, явно прихрамывая. Конечно, серьёзного повреждения хотелось меньше всего. Повреждений наша команда и так натерпелась.
Перелома в игре не происходило. Австрия продолжала быть гораздо интереснее и острее. Во многом - благодаря Арнаутовичу. Явно ключевая фигуре в действиях наших соперника далеко не один раз терзал наших защитников и заработал себе и партнёрам достаточно возможностей для того, чтобы преимущество своё укрепить. То не позволял Акинфеев, то сами хозяева пороли что-то лишнее.
Что оставалось болельщикам сборной России? Видеть в действиях наших парней желание и старательность. Они, может быть, действительно были, только вот реальной пользы из этого не выходило. Даже в добавленное время, когда, казалось, только и нужно что рисковать, навала россияне организовать так и не смогли. В этом матче Сергей Игнашевич стал самым возрастным игроком сборной России, но радости от этого факта он испытал навряд ли. Россия уступила с минимальным счётом австрийцам и не смогла одержать победу в шестом матче подряд.
Надо было срочно изобретать новые причины поражения. Потому что на этот раз мы встречались не с "громким" и не сильным противником. Мы играли с командой, которая не смогла пробиться на Чемпионат мира, где нам выступать через несколько недель.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.