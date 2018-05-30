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Сборная опять уступила. На этот раз - Австрии

Сборная опять уступила. На этот раз - АвстрииНациональная команда под руководством Станислава Черчесова, уступив на выезде австрийцам с минимальным голевым перевесом, не смогла победить в шестом матче подряд. О том, в каком виде предстала главная команда страны за три недели до домашнего Чемпионата мира, - материал Rusfootball.info







Товарищеский матч

Австрия - Россия 1:0


Гол: Шопф, 28.

Австрия: Линднер, Прёдль, Драгович, Лайнер, Хинтереггер, Кайнц (Шлагер, 72), Шопф (Алаба, 58), Жуль (Ильзанкер, 80), Баумгартлингер (Гриллич, 46), Шауб (Бургшталлер, 46), Арнаутович (Алар, 83).

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Гранат, Фернандес (Смольников, 68), Кудряшов, Зобнин, Кузяев (Дзагоев, 56), Головин (Ал. Миранчук, 75), Жирков (Черышев, 64), Самедов (Ан. Миранчук, 63), Смолов (Дзюба, 71).

Предупреждения: Смолов, 31, Гранат, 42.

Накануне Чемпионата мира Станислав Черчесов решил отказаться от практики поражений в каждом товарищеском матче. От тяжеловесных Аргентины и Бразилии россияне перешли на вполне съедобных Австрию и Турцию. Другое дело, что и с этими командами, дабы побеждать, надо было показывать зубы, но вот работа Черчесова в сборной продемонстрировала, что стоматолог (на всякий случай пример - в пяти последних матчах наши не одержали ни одной победы) из него так себе. Так что и с австрийцами можно было, как принято выражаться в болельщицкой среде, влететь. А этого - непосредственно перед важнейшим турниром - очень не хотелось.

Австрия свой отбор на Чемпионат мира провалила. В не самой трудной группе они заняли лишь четвёртое место. Но нас, конечно, больше интересовали свои. Было очень интересно, по какой именно схеме сыграет Россия, поскольку в последнее время слышалось много разговоров в прессе по поводу экспериментов главного тренера. Всё-таки пробовать новое уже было поздно.

Сюрпризы в плане расстановки игроков на поле были. Жирков и Самедов поднялись выше, действовали в полузащите, а центральных защитников оказалось всего двое - Игнашевич и Гранат. Это было, конечно, своеобразно, учитывая, что долгое время Черчесов говорил о том, что тренерский штаб ориентируется именно на схему с тремя центральными защитниками. Впрочем, когда россиянам надо было обороняться (а таких моментов в течение матча хватало), Жирков опускался так низко, что Кудряшов чуть ли не становился третьим центральным.

Несмотря на то, что Россия начинала в довольно агрессивном ключе, что особенно было заметно, например, по активности крайних защитников, стартовый отрезок матча проходил довольно вяло. Как это принято говорить, больше возни, чем футбола. Чаще остального россияне закреплялись на правом фланге (во многом благодаря активности Фернандеса), но кроссы оттуда качественными не получались. За треть тайма команды отметились по одному с каждой стороны выстрелом из-за пределов штрафной.

Вскоре стало хуже, - австрийцы завладели инициативой, если за таковую считать владение мячом в центре поля и тоскливые рейды к штрафной Акинфеева. Правда, реальных атакующих действий от хозяев долго ждать не пришлось. На исходе получаса нападающий лондонского "Вест Хэма" Арнаутович принял заброс на правом фланге, обогнав Кудряшова, убрал Граната и отдал на набегающего австрийца со звучной фамилией Шёпф. Тот расстрелял капитана сборной ударом под перекладину. Это было не так сложно, - второй центральный защитник нашей команды караулил всё того же Арнаутовича и сразу двое игроков команды Австрии были свободны.

Наши правильных выводов после этого не сделали. Да и вряд ли можно было что-нибудь шустро поправить, когда в такой тяжелой игре твой соперник, пользуясь преимуществом, отходит назад и действует максимально прагматично. Россияне вхолостую перебрасывали мяч в центре поля, но обострить или просто сделать так, чтобы снаряд ходил быстрее, не получалось. Зато получались контратаки. Увы, у соперника. Австрийцы пару раз классно убегали на свободные пространства: в первый раз хорошо сыграл Кудряшов, во второй - был штрафной и сейф Акинфеева. На этой волне первый тайм и закончился.

В перерыве Черчесов обошёлся без замен - хотя попробовать что-нибудь новое явно стоило. Но, видимо, этот подбор игроков главный тренер рассматривал в качестве основного, поэтому решил на первой же переправе от своих идей не отказываться. Начал только на второй: когда после десяти минут второго отрезка встречи стало понятно, лучше не становится, Далера Кузяева сменил Алан Дзагоев. Решение было вполне логичным, - в первую очередь, не справлялся центр поля, регулярно организовывающий контратаки и не способный создать хоть какой-нибудь годный момент для Смолова.



Впрочем, вскоре отличился Головин, выдавший на нашего нападающего отличную обостряющую передачу. Фёдор имел отличный момент, но пальнул мимо ворот, загубив свой первый голевой момент в этой встрече. Моуриньо (рулевой "МЮ" приехал на эту игру следить за Арнаутовичем), будь он тренером "Арсенала", в который полузащитника ЦСКА активно сватают, был бы доволен этим моментом в исполнении Головина.

Далее посыпались замены. Из примечательного - только Марио Фернандес, который уходил с поля, явно прихрамывая. Конечно, серьёзного повреждения хотелось меньше всего. Повреждений наша команда и так натерпелась.

Перелома в игре не происходило. Австрия продолжала быть гораздо интереснее и острее. Во многом - благодаря Арнаутовичу. Явно ключевая фигуре в действиях наших соперника далеко не один раз терзал наших защитников и заработал себе и партнёрам достаточно возможностей для того, чтобы преимущество своё укрепить. То не позволял Акинфеев, то сами хозяева пороли что-то лишнее.

Что оставалось болельщикам сборной России? Видеть в действиях наших парней желание и старательность. Они, может быть, действительно были, только вот реальной пользы из этого не выходило. Даже в добавленное время, когда, казалось, только и нужно что рисковать, навала россияне организовать так и не смогли. В этом матче Сергей Игнашевич стал самым возрастным игроком сборной России, но радости от этого факта он испытал навряд ли. Россия уступила с минимальным счётом австрийцам и не смогла одержать победу в шестом матче подряд.

Надо было срочно изобретать новые причины поражения. Потому что на этот раз мы встречались не с "громким" и не сильным противником. Мы играли с командой, которая не смогла пробиться на Чемпионат мира, где нам выступать через несколько недель.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Черчесов сборная России
Вчера, 23:47
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8
(2)
№8 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:27) #
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Цитата: Asking
Цитата: Antip7
а так он уже даже за собственной тенью не успевает.

Ей-богу, такое впечатление, что поставить на его место именно Дзюбу - толку будет больше...

Ну Дзюба, как и Миранчук, приятно удивили - потеряв мяч, проскакали (что один, что второй) половину поля и забрали мяч обратно, это однозначно плюс. Но скидка на то, что они были свежими на фоне уставших австрийцев, и сделали бы они то же самое после часа игры - уже большой вопрос. это минус
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: bolt Омск (Сегодня, 00:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
главное татуироваться по самые гланды, мы же супердятлы.
Регистрация: 13.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: Asking (Сегодня, 00:13) #
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online

Цитата: Antip7
а так он уже даже за собственной тенью не успевает.

Ей-богу, такое впечатление, что поставить на его место именно Дзюбу - толку будет больше...


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:04) #
  • +3
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Цитата: Asking
Господи, какие травмы? По центру в эпизоде с голом выскакивают сразу два австрияка - их никто не держит. Арнаутович раз за разом отклеивается от защиты, на флангах что справа, что слева - австрияки без опеки. НОЛЬ ударов в створ за весь матч - что удивительного в том, что при таких условиях мы проиграли?!

Типичная игра Игнашевича.. либо фолит, либо забывает закрыть зону. единственное, что ему в плюс - это первый пас.. а так он уже даже за собственной тенью не успевает.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Asking (Сегодня, 00:01) #
  • +1
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online

Господи, какие травмы? По центру в эпизоде с голом выскакивают сразу два австрияка - их никто не держит. Арнаутович раз за разом отклеивается от защиты, на флангах что справа, что слева - австрияки без опеки. НОЛЬ ударов в створ за весь матч - что удивительного в том, что при таких условиях мы проиграли?!


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 23:59) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ниразу не сомневался в проигрыше. Не скрываю, ожидал большего счёта.
Поэтому не смотрел, но осуждаю...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№2 Написал: bobovzenit Калининград (Вчера, 23:54) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Остаётся только поздравить сбродную с очередной стабильной блевотной игрой. Стабильность-признак мастерства!
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Вчера, 23:53) #
  • -1
  •  (1)
online

так мы 2-3 года назад тоже проиграли австрийцам 0/1 два раза,у австрии хорошая,крепкая команда,немецкий тренер,порядок в обороне!они играли весь матч в пять защитников,а мы в одного нападающего всю игру,Смолов пару моментов загубил хороших,с острого угла бьет по воротам,по центру Зоба один стоит,второй момент,бьет по воротам,когда на скорости Дзага может выйти один на один,только отдай пас на два метра.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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