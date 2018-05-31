Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КБ-Гостевая
|26648
|Политика и события в стране и мире
|4204
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119445
|Зенит
|104641
|Юмор, анекдоты, байки
|7713
|Отдых в Крыму.
|181
|Курилка
|1522
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|71
Новости партнеров
Лента новостей:
15:59
Анатолий Бышовец: у сборной России есть возможности и резервы, чтобы добиться результата в первом матче в подгруппе
Анатолий Бышовец: у сборной России есть возможности и резервы, чтобы добиться результата в первом матче в подгруппе
14:31
Алексей Сорокин: жителям городов, где пройдет ЧМ, надо смириться с некоторыми ограничениями (1)
Алексей Сорокин: жителям городов, где пройдет ЧМ, надо смириться с некоторыми ограничениями (1)
11:46
Необычная схема, тусклый Смолов и провал молодой полузащиты. Печальные итоги вчерашнего матча с Австрией (13)
Необычная схема, тусклый Смолов и провал молодой полузащиты. Печальные итоги вчерашнего матча с Австрией (13)
04:42
Игорь Гамула может возглавить "Уфу" (2)
Игорь Гамула может возглавить "Уфу" (2)
Анатолий Бышовец: у сборной России есть возможности и резервы, чтобы добиться результата в первом матче в подгруппе
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу поражения дружины Станислава Черчесова от команды Австрии в контрольной встрече (0:1), а также по поводу подготовки к предстоящему чемпионату мира.
- Матч, конечно, оставил впечатление неудовлетворенности качеством, которое и повлияло на результат, - отметил Бышовец. - Думаю, что объем проделанной работы в Новогорске и в Австрии не мог ни сказаться на физическом состоянии игроков. Но, конечно, с 13 по 30 мая, за такой короткий промежуток времени, сложно вернуть игровой тонус. Команда действовала, несколько изменив своим принципам игры в обороне, в четыре защитника. Здесь, конечно, мы столкнулись с пока неразрешенной проблемой. Игнашевич с Гранатом: отсутствие опыта совместной игры и в какой-то степени совместимости. Хотя надо сделать скидку на то, что Арнаутович — игрок достаточно высокого уровня, и отсюда возможны ошибки... В целом я не драматизирую ситуацию. Есть возможность все проанализировать, у команды достаточно информации по имеющимся проблемам. Матч с Турцией должен стать уже генеральной репетицией накануне первой встречи чемпионата мира с Саудовской Аравией. Думаю, что есть возможности, есть резервы для того, чтобы добиться результата в первом матче в подгруппе. Надо сказать, что команда Саудовской Аравии, конечно, уступает в классе Австрии. Думаю, что положительный результат позволит ориентироваться в выборе стратегии в подгруппе, где придется играть с основными конкурентами — сборными Египта и Уругвая.
- Что скажете по поводу гола в ворота сборной России?
- Думаю, здесь не хватило контроля за Арнаутовичем: защитники не сумели ограничить его в пространстве и во времени, ему удалось сделать хорошую голевую передачу. И я должен сказать, что сложно было сыграть Акинфееву, который, считаю, был лучшим в нашей команде и сыграл достаточно надежно.
- Почему в матче с австрийцами игрокам нашей сборной было трудно нанести удар в створ ворот соперника?
- Причины надо искать, прежде всего, в обороне австрийцев, которые сыграли достаточно надежно. Думаю, что не хватило и насыщенности в атаке и непредсказуемости в позиционной игре. И, конечно, возможностей в завершающей стадии атаки было мало. Но причины я вижу и в том, что времени на подготовку и восстановление игровых качеств, конечно, прошло мало. Но думаю, что эти спаренные матчи с Австрией и Турцией создадут те условия, при которых тренеру удастся определиться и с основным составом, и, конечно же, с тактикой.
- Матч, конечно, оставил впечатление неудовлетворенности качеством, которое и повлияло на результат, - отметил Бышовец. - Думаю, что объем проделанной работы в Новогорске и в Австрии не мог ни сказаться на физическом состоянии игроков. Но, конечно, с 13 по 30 мая, за такой короткий промежуток времени, сложно вернуть игровой тонус. Команда действовала, несколько изменив своим принципам игры в обороне, в четыре защитника. Здесь, конечно, мы столкнулись с пока неразрешенной проблемой. Игнашевич с Гранатом: отсутствие опыта совместной игры и в какой-то степени совместимости. Хотя надо сделать скидку на то, что Арнаутович — игрок достаточно высокого уровня, и отсюда возможны ошибки... В целом я не драматизирую ситуацию. Есть возможность все проанализировать, у команды достаточно информации по имеющимся проблемам. Матч с Турцией должен стать уже генеральной репетицией накануне первой встречи чемпионата мира с Саудовской Аравией. Думаю, что есть возможности, есть резервы для того, чтобы добиться результата в первом матче в подгруппе. Надо сказать, что команда Саудовской Аравии, конечно, уступает в классе Австрии. Думаю, что положительный результат позволит ориентироваться в выборе стратегии в подгруппе, где придется играть с основными конкурентами — сборными Египта и Уругвая.
- Что скажете по поводу гола в ворота сборной России?
- Думаю, здесь не хватило контроля за Арнаутовичем: защитники не сумели ограничить его в пространстве и во времени, ему удалось сделать хорошую голевую передачу. И я должен сказать, что сложно было сыграть Акинфееву, который, считаю, был лучшим в нашей команде и сыграл достаточно надежно.
- Почему в матче с австрийцами игрокам нашей сборной было трудно нанести удар в створ ворот соперника?
- Причины надо искать, прежде всего, в обороне австрийцев, которые сыграли достаточно надежно. Думаю, что не хватило и насыщенности в атаке и непредсказуемости в позиционной игре. И, конечно, возможностей в завершающей стадии атаки было мало. Но причины я вижу и в том, что времени на подготовку и восстановление игровых качеств, конечно, прошло мало. Но думаю, что эти спаренные матчи с Австрией и Турцией создадут те условия, при которых тренеру удастся определиться и с основным составом, и, конечно же, с тактикой.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.