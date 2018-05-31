Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26648
Политика и события в стране и мире 4204
Ситуация на юго-востоке Украины 119445
Зенит 104641
Юмор, анекдоты, байки 7713
Отдых в Крыму. 181
Курилка 1522
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71

Новости партнеров

Анатолий Бышовец: у сборной России есть возможности и резервы, чтобы добиться результата в первом матче в подгруппе

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу поражения дружины Станислава Черчесова от команды Австрии в контрольной встрече (0:1), а также по поводу подготовки к предстоящему чемпионату мира.

- Матч, конечно, оставил впечатление неудовлетворенности качеством, которое и повлияло на результат, - отметил Бышовец. - Думаю, что объем проделанной работы в Новогорске и в Австрии не мог ни сказаться на физическом состоянии игроков. Но, конечно, с 13 по 30 мая, за такой короткий промежуток времени, сложно вернуть игровой тонус. Команда действовала, несколько изменив своим принципам игры в обороне, в четыре защитника. Здесь, конечно, мы столкнулись с пока неразрешенной проблемой. Игнашевич с Гранатом: отсутствие опыта совместной игры и в какой-то степени совместимости. Хотя надо сделать скидку на то, что Арнаутович — игрок достаточно высокого уровня, и отсюда возможны ошибки... В целом я не драматизирую ситуацию. Есть возможность все проанализировать, у команды достаточно информации по имеющимся проблемам. Матч с Турцией должен стать уже генеральной репетицией накануне первой встречи чемпионата мира с Саудовской Аравией. Думаю, что есть возможности, есть резервы для того, чтобы добиться результата в первом матче в подгруппе. Надо сказать, что команда Саудовской Аравии, конечно, уступает в классе Австрии. Думаю, что положительный результат позволит ориентироваться в выборе стратегии в подгруппе, где придется играть с основными конкурентами — сборными Египта и Уругвая.

- Что скажете по поводу гола в ворота сборной России?

- Думаю, здесь не хватило контроля за Арнаутовичем: защитники не сумели ограничить его в пространстве и во времени, ему удалось сделать хорошую голевую передачу. И я должен сказать, что сложно было сыграть Акинфееву, который, считаю, был лучшим в нашей команде и сыграл достаточно надежно.

- Почему в матче с австрийцами игрокам нашей сборной было трудно нанести удар в створ ворот соперника?

- Причины надо искать, прежде всего, в обороне австрийцев, которые сыграли достаточно надежно. Думаю, что не хватило и насыщенности в атаке и непредсказуемости в позиционной игре. И, конечно, возможностей в завершающей стадии атаки было мало. Но причины я вижу и в том, что времени на подготовку и восстановление игровых качеств, конечно, прошло мало. Но думаю, что эти спаренные матчи с Австрией и Турцией создадут те условия, при которых тренеру удастся определиться и с основным составом, и, конечно же, с тактикой.
Теги: Бышовец Сборная России
Сегодня, 15:59
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.