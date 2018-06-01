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Совет ФИФА в Москве обсудит формулу подсчета рейтинга сборных
На заседании совета ФИФА в Москве 13 июня будет обсуждаться вопрос изменения формулы подсчета рейтинга сборных.
Вопрос изменения формулы был поднят в связи с тем, что текущая формула не отображает реальную силу всех команд. Это связано с тем, что сборная страны, принимающая чемпионат мира, на протяжении двух лет проводит только товарищеские матчи, не принимая участия в официальных играх, которые рассчитываются по более высокому коэффициенту. Хозяйка чемпионата мира-2018 сборная России на данный момент занимает в рейтинге 66-е место.
В настоящее время в рейтинге ФИФА учитываются только результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Чтобы придать большее значение недавним играм, применяются следующие коэффициенты: для матчей, прошедших менее 12 месяцев назад, - 1, для игр, состоявшихся 12-24 месяца назад - 0,5, 24-36 месяцев назад - 0,3, 36-48 месяцев назад - 0,2. При этом коэффициент товарищеских игр равен 1, отборочных - 2,5, континентальных первенств и Кубка конфедераций - 3, чемпионата мира - 4.
Помимо вопроса рейтинга сборных, на заседании совета ФИФА будут обсуждаться вопросы ратификации решений о создании рабочей группы по контролю и надзору за деятельностью Федерации футбола Австралии и о продлении срока полномочий комитета по нормализации при Национальной автономной федерации футбола Гондураса и Малийской федерации футбола. Также на совете ФИФА будет названа хозяйка ЧМ-2026.
ТАСС
Вопрос изменения формулы был поднят в связи с тем, что текущая формула не отображает реальную силу всех команд. Это связано с тем, что сборная страны, принимающая чемпионат мира, на протяжении двух лет проводит только товарищеские матчи, не принимая участия в официальных играх, которые рассчитываются по более высокому коэффициенту. Хозяйка чемпионата мира-2018 сборная России на данный момент занимает в рейтинге 66-е место.
В настоящее время в рейтинге ФИФА учитываются только результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Чтобы придать большее значение недавним играм, применяются следующие коэффициенты: для матчей, прошедших менее 12 месяцев назад, - 1, для игр, состоявшихся 12-24 месяца назад - 0,5, 24-36 месяцев назад - 0,3, 36-48 месяцев назад - 0,2. При этом коэффициент товарищеских игр равен 1, отборочных - 2,5, континентальных первенств и Кубка конфедераций - 3, чемпионата мира - 4.
Помимо вопроса рейтинга сборных, на заседании совета ФИФА будут обсуждаться вопросы ратификации решений о создании рабочей группы по контролю и надзору за деятельностью Федерации футбола Австралии и о продлении срока полномочий комитета по нормализации при Национальной автономной федерации футбола Гондураса и Малийской федерации футбола. Также на совете ФИФА будет названа хозяйка ЧМ-2026.
ТАСС
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