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Сборная Италии проиграла Франции

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини проиграла сборной Франции (1:3).

Товарищеский матч

Франция – Италия 3:1

Голы: Юмтити, 8, Гризманн, 29 (пен.), Бонуччи, 36, Дембеле, 63

Франция: Льорис, Павар, Эрнандес (Менди, 62), Рами, Юмтити, Канте, Толиссо (Матюиди, 77), Погба, Гризманн (Жиру, 77), Мбаппе, Дембеле (Лемар, 71)

Италия: Сиригу, Д'Амброзио (Флоренци, 74), Шильо, Бонуччи, Кальдара, Жоржиньо (Бонавентура, 78), Пеллегрини (Кристанте, 66), Мандрагора, Балотелли, Берарди (Инсинье, 74), Кьеза

Предупреждения: Пеллегрини, 42
Теги: Сборная Франции Сборная Италии
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