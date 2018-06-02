Суарес и Кавани - в составе сборной Уругвая на ЧМ

Стала известна окончательная заявка сборной Уругвая на ЧМ-2018. Уругвайцы сыграют с одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Россией.Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Сильва («Васко да Гама»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»).Мартин Касерес («Лацио»), Гильермо Варела («Пеньяроль»), Себастьян Коатес («Спортинг» Лиссабон), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Макси Перейра («Порту»), Диего Годин, Хосе Хименес (оба – «Атлетико»).: Лукас Торрейра («Сампдория»), Матиас Весино («Интер»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Наитан Нандес («Бока Хуниорс»), Карлос Санчес («Монтеррей»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Диего Лаксальт («Дженоа»), Джорджиан Де Арраскаэта («Крузейро»).Хонатан Урретавискайя («Монтеррей»), Макси Гомес («Сельта»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Луис Суарес («Барселона»), Кристиан Стуани («Жирона»).