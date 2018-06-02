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Суарес и Кавани - в составе сборной Уругвая на ЧМ

Стала известна окончательная заявка сборной Уругвая на ЧМ-2018. Уругвайцы сыграют с одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Россией.

Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Сильва («Васко да Гама»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»).

Защитники: Мартин Касерес («Лацио»), Гильермо Варела («Пеньяроль»), Себастьян Коатес («Спортинг» Лиссабон), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Макси Перейра («Порту»), Диего Годин, Хосе Хименес (оба – «Атлетико»).

Полузащитники: Лукас Торрейра («Сампдория»), Матиас Весино («Интер»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Наитан Нандес («Бока Хуниорс»), Карлос Санчес («Монтеррей»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Диего Лаксальт («Дженоа»), Джорджиан Де Арраскаэта («Крузейро»).

Нападающие: Хонатан Урретавискайя («Монтеррей»), Макси Гомес («Сельта»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Луис Суарес («Барселона»), Кристиан Стуани («Жирона»).
Теги: Сборная Уругвая
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