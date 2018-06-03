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Радимов – о заявке сборной России на ЧМ-2018: все было понятно по составу на матч с Австрией
Бывший полузащитник сборной России по футболу Владислав Радимов поделился мнением об окончательной заявке команды на чемпионат мира-2018. Вне "списка 23" оказались Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов.
– По вратарям ничего не могу сказать, думаю, Черчесов принял правильное решение, – сказал Радимов. – Что касается остального состава, все было понятно по заявке на матч с Австрией, разве что Ерохин отсутствовал из-за травмы. Думаю, что у главного тренера и его помощников изначально было понимание, кого возьмут на турнир, а тех, кто в итоге оказался вне списка, брали в предварительный состав на случай травм.
– Стоило ли дать шанс молодым Ташаеву и Чалову?
– У тренера сборной свое видение ситуации. Все они хорошие футболисты, но, если бы взяли их, то пришлось бы отцеплять кого-то другого. Сколько людей, столько и мнений, но мы имеем окончательную заявку из 23 человек, за которых будем болеть. Гадать на кофейной гуще уже нет смысла.
– Отсутствие Рауша говорит о том, что Черчесов на позиции левого защитника ставит на Кудряшова?
– Скорее всего, да, Черчесов считает, что Кудряшов на этой позиции сильнее, чем Рауш.
– Два нападающих в заявке – не мало?
– Может быть, и стоило взять кого-то еще, но, опять же, пришлось бы кого-то отцеплять, и мы бы с вами говорили, что в другой линии кого-то не хватает.
"Спорт-Экспресс"
– По вратарям ничего не могу сказать, думаю, Черчесов принял правильное решение, – сказал Радимов. – Что касается остального состава, все было понятно по заявке на матч с Австрией, разве что Ерохин отсутствовал из-за травмы. Думаю, что у главного тренера и его помощников изначально было понимание, кого возьмут на турнир, а тех, кто в итоге оказался вне списка, брали в предварительный состав на случай травм.
– Стоило ли дать шанс молодым Ташаеву и Чалову?
– У тренера сборной свое видение ситуации. Все они хорошие футболисты, но, если бы взяли их, то пришлось бы отцеплять кого-то другого. Сколько людей, столько и мнений, но мы имеем окончательную заявку из 23 человек, за которых будем болеть. Гадать на кофейной гуще уже нет смысла.
– Отсутствие Рауша говорит о том, что Черчесов на позиции левого защитника ставит на Кудряшова?
– Скорее всего, да, Черчесов считает, что Кудряшов на этой позиции сильнее, чем Рауш.
– Два нападающих в заявке – не мало?
– Может быть, и стоило взять кого-то еще, но, опять же, пришлось бы кого-то отцеплять, и мы бы с вами говорили, что в другой линии кого-то не хватает.
"Спорт-Экспресс"
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