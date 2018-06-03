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Радимов – о заявке сборной России на ЧМ-2018: все было понятно по составу на матч с Австрией

Бывший полузащитник сборной России по футболу Владислав Радимов поделился мнением об окончательной заявке команды на чемпионат мира-2018. Вне "списка 23" оказались Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов.

– По вратарям ничего не могу сказать, думаю, Черчесов принял правильное решение, – сказал Радимов. – Что касается остального состава, все было понятно по заявке на матч с Австрией, разве что Ерохин отсутствовал из-за травмы. Думаю, что у главного тренера и его помощников изначально было понимание, кого возьмут на турнир, а тех, кто в итоге оказался вне списка, брали в предварительный состав на случай травм.

– Стоило ли дать шанс молодым Ташаеву и Чалову?

– У тренера сборной свое видение ситуации. Все они хорошие футболисты, но, если бы взяли их, то пришлось бы отцеплять кого-то другого. Сколько людей, столько и мнений, но мы имеем окончательную заявку из 23 человек, за которых будем болеть. Гадать на кофейной гуще уже нет смысла.

– Отсутствие Рауша говорит о том, что Черчесов на позиции левого защитника ставит на Кудряшова?

– Скорее всего, да, Черчесов считает, что Кудряшов на этой позиции сильнее, чем Рауш.

– Два нападающих в заявке – не мало?

– Может быть, и стоило взять кого-то еще, но, опять же, пришлось бы кого-то отцеплять, и мы бы с вами говорили, что в другой линии кого-то не хватает.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Радимов Сборная России
Сегодня, 19:18
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№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 20:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
проблема не в качестве футболистов, так как качество слабенькое без сомнения и у тех, кого взяли и у тех кого не взяли...проблема, как их максимально лучше расставить и чтобы они могли страховать друг друга... с этим проблема осталась... для того, чтобы это понять, посмотрите гол австрияков, просто понаблюдайте, какая нелепая и тупая диффузия наших по всему полю в момент атаки полунемцев...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
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