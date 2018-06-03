Радимов – о заявке сборной России на ЧМ-2018: все было понятно по составу на матч с Австрией

Бывший полузащитник сборной России по футболу Владислав Радимов поделился мнением об окончательной заявке команды на чемпионат мира-2018. Вне "списка 23" оказались Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов.– По вратарям ничего не могу сказать, думаю, Черчесов принял правильное решение, – сказал Радимов. – Что касается остального состава, все было понятно по заявке на матч с Австрией, разве что Ерохин отсутствовал из-за травмы. Думаю, что у главного тренера и его помощников изначально было понимание, кого возьмут на турнир, а тех, кто в итоге оказался вне списка, брали в предварительный состав на случай травм.– У тренера сборной свое видение ситуации. Все они хорошие футболисты, но, если бы взяли их, то пришлось бы отцеплять кого-то другого. Сколько людей, столько и мнений, но мы имеем окончательную заявку из 23 человек, за которых будем болеть. Гадать на кофейной гуще уже нет смысла.– Скорее всего, да, Черчесов считает, что Кудряшов на этой позиции сильнее, чем Рауш.– Может быть, и стоило взять кого-то еще, но, опять же, пришлось бы кого-то отцеплять, и мы бы с вами говорили, что в другой линии кого-то не хватает.