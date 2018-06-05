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Роман Нойштедтер - Раушу: для меня ты лучший

Защитник сборной России и "Фенербахче" Роман Нойштедтер прокомментировал пост в Инстаграме, написанный Константином Раушем.

Рауш признался, что тяжело воспринимает свое отсутствие в заявке сборной из-за травмы.

"Для меня ты лучший, брат", – написал Нойштедтер в комментариях.
Теги: Нойштедтер Рауш Сборная России
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