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Виталий Мутко: ничего страшного, что сборная в этом году ни разу не выиграла

Вице-премьер РФ Виталий Мутко после матча Россия - Турция (1:1) заявил, что на чемпионате мира подопечные Станислава Черчесова покажут максимум своих возможностей.

– В 2018 году у сборной ни одной победы. Что будет на чемпионате мира?

– Ничего страшного. Не забывайте, против кого мы играли. Аргентина, Испания, Бразилия, Франция.

– Австрия, Турция.

– Австрия немцев обыграла! Вы посмотрите матч Бразилия – Хорватия. 80 минут футбола не было. Была перепасовка. Просто уровень мастерства у Бразилии и России разный. Они в конце за счет своего мастерства забили два мяча. На самом деле, сейчас все команды находятся под нагрузками. Это видно по результатам – 0:0, 1:0. Команда сейчас выходит из-под нагрузок...

– То есть все будет в порядке?

– У нас лучше команды нет. Она стремится, желает, хочет. Абсолютно уверен, что она отдаст все, что умеет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 23:21
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№11 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 23:53) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Конечно ничего страшного. Танька Ельцина порулила Россией во время правления папеньки-пьянчушки борьки эльцена и свалила в Австрию- теперь добропорядочная бюргерша. Мэр Москвы Сруль Кац,он же Юрка Лужков порулил Москвой ,сделал свою страхолюдину-жену богатейшей женщиной и свалил в ту же Австрию разводить пчел на альпийских лугах. Осетинский джигит вовремя услужил недоумку мудку,тот доверил ему сборную и положил нехилое жалование за видимость работы и надувание щек. Через месяц, после предсказуемого фиаско, гражданин Австрии Черчесов. с чувством выполненного долга свалит к месту своего жительства и будет на пару с верным Габуловым обжираться осетинскими пирогами и играть в нарды и ничего страшного. А дебил и приспособленец мудько будет разваливать строительство в России,а потом свалит в ту же Австрию и будет писать мемуары. flushed
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№10 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 23:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Да херня вопрос. Все победы на чм оставили))


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: grisha (Сегодня, 23:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
сначала помучить

Дать орден Владимира - первой степени )))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:48) #
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online

laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
На костер! Сжечь мудня!

сначала помучить angry


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: grisha (Сегодня, 23:35) #
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Болеет за:
«Зенит»

Зато мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей
А, так же, в области балета
Мы впереди планеты всей (с)
))))))))))))))))))))))))))
Ничего абсолютно не поменялось в стране - только новая пыль в глаза
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 23:33) #
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online

Голодец должна уже отцепить от спорта мутко,видно у мутко хватает опыта везде успеть,и строительство,и спорт,и футбол,и стадионы построить,БЕЗ НЕГО НИКАК.Он как Газпром,достояния страны.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 23:32) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
На костер! Сжечь мудня!
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 23:29) #
  • +1
  •  (5)

Он ещё и издевается. Все прекрасно видят, что сборная безструктурная, разбалансированная недокоманда. Сученыш
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: kirilloner (Сегодня, 23:29) #
  • +3
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– То есть все будет в порядке?

– У нас лучше команды нет. Она стремится, желает, хочет. Абсолютно уверен, что она отдаст все, что умеет. ( Мудко)

И вот *** , хватает наглости такое говорить? За 8 лет ничего лучше собрать не смогли? Позор пид....м. Что бы они все в аду горели и как можно быстрее.
Регистрация: 28.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 23:25) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Мудко, как и все присосавшиеся , что сказать, точка невозврата пройдена, путь зимбабве
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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