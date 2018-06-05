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Пермь Урал
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Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Виталий Мутко: ничего страшного, что сборная в этом году ни разу не выиграла
Вице-премьер РФ Виталий Мутко после матча Россия - Турция (1:1) заявил, что на чемпионате мира подопечные Станислава Черчесова покажут максимум своих возможностей.
– В 2018 году у сборной ни одной победы. Что будет на чемпионате мира?
– Ничего страшного. Не забывайте, против кого мы играли. Аргентина, Испания, Бразилия, Франция.
– Австрия, Турция.
– Австрия немцев обыграла! Вы посмотрите матч Бразилия – Хорватия. 80 минут футбола не было. Была перепасовка. Просто уровень мастерства у Бразилии и России разный. Они в конце за счет своего мастерства забили два мяча. На самом деле, сейчас все команды находятся под нагрузками. Это видно по результатам – 0:0, 1:0. Команда сейчас выходит из-под нагрузок...
– То есть все будет в порядке?
– У нас лучше команды нет. Она стремится, желает, хочет. Абсолютно уверен, что она отдаст все, что умеет.
"Спорт-Экспресс"
– В 2018 году у сборной ни одной победы. Что будет на чемпионате мира?
– Ничего страшного. Не забывайте, против кого мы играли. Аргентина, Испания, Бразилия, Франция.
– Австрия, Турция.
– Австрия немцев обыграла! Вы посмотрите матч Бразилия – Хорватия. 80 минут футбола не было. Была перепасовка. Просто уровень мастерства у Бразилии и России разный. Они в конце за счет своего мастерства забили два мяча. На самом деле, сейчас все команды находятся под нагрузками. Это видно по результатам – 0:0, 1:0. Команда сейчас выходит из-под нагрузок...
– То есть все будет в порядке?
– У нас лучше команды нет. Она стремится, желает, хочет. Абсолютно уверен, что она отдаст все, что умеет.
"Спорт-Экспресс"
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