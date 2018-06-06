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Николай Писарев: России удалось запутать Саудовскую Аравию

Бывший спортивный директор РФС Николай Писарев поделился мнением об игре сборной России против национальной команды Турции (1:1).

"Нам удалось запутать Саудовскую Аравию. Позитив в том, что мы не проиграли. Теперь более менее понятно по составу, как мы начнем чемпионат мира. Да, мы охраняли ничью с Турцией, но так играть с Саудовской Аравией точно не будем. В целом, мое резюме таково: Игнашевич — незаменим. В этом составе — точно. Нужно все сделать, чтобы его правильно подвести к турниру.

По второму тайму есть вопросы, почему не накрыли Турцию. До старта турнира 9 дней — это большой срок для того, чтобы проделанная работа дала свой результат. Доверимся тренерскому штабу. Думаю, что сейчас Игнашевич разберет пропущенный мяч и объяснит Кутепову, как нужно действовать", — цитирует Писарева "Матч ТВ".
Теги: Писарев Сборная России
Сегодня, 05:40
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№1 Написал: EMDM (Сегодня, 06:21) #
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Болеет за:
ЦСКА
Писарев правильно сказал, нужно спросить у Игнашевича с кем ему удобнее играть.
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
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