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Роман Зобнин: уровень самоотдачи в команде на высочайшем уровне

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал об атмосфере в команде перед чемпионатом мира 2018 года.

"В сборной, как и клубе, нет и не может быть распределения по принципу, что какой-то турнир или отдельный матч — статусный, а какой-то нет. Уровень самоотдачи всегда предельно высок, и все футболисты выкладываются на поле по максимуму. Перед оглашением окончательной заявки на чемпионат мира настроение в команде тоже было рабочим — другого быть просто не могло", - цитирует Зобнина "Газета.Ru".
Теги: Зобнин Сборная России
Сегодня, 15:59
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№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 16:19) #
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Болеет за:
«Химки»
Роман Зобнин: в конце матча турки начали нас возить
как вас не возить. если в конце матча вы автобус
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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