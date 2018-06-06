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Аяз Гулиев перешел в "Ростов" (1)
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Зураб Циклаури: оптимальным результатом станет попадание в десятку, но мы будем довольны и сохранением места в РФПЛ
Зураб Циклаури: оптимальным результатом станет попадание в десятку, но мы будем довольны и сохранением места в РФПЛ
Роман Зобнин: уровень самоотдачи в команде на высочайшем уровне
Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал об атмосфере в команде перед чемпионатом мира 2018 года.
"В сборной, как и клубе, нет и не может быть распределения по принципу, что какой-то турнир или отдельный матч — статусный, а какой-то нет. Уровень самоотдачи всегда предельно высок, и все футболисты выкладываются на поле по максимуму. Перед оглашением окончательной заявки на чемпионат мира настроение в команде тоже было рабочим — другого быть просто не могло", - цитирует Зобнина "Газета.Ru".
"В сборной, как и клубе, нет и не может быть распределения по принципу, что какой-то турнир или отдельный матч — статусный, а какой-то нет. Уровень самоотдачи всегда предельно высок, и все футболисты выкладываются на поле по максимуму. Перед оглашением окончательной заявки на чемпионат мира настроение в команде тоже было рабочим — другого быть просто не могло", - цитирует Зобнина "Газета.Ru".
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