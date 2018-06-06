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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Роман Зобнин: моя роль - приносить пользу команде
Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин признался, что ему приятно слышать об интересе американского телеканала ESPN.
Канал включил 24-летнего хавбека в четверку игроков, которые "могут спасти Россию на чемпионате мира".
"Конечно, мне приятно, что ESPN обращает на меня внимание, но это ни о чем не говорит. Нужно выходить и доказывать на поле, языком болтать могут все. Я бы охарактеризовал себя в чемпионский сезон "Спартака" как командного игрока – такого же, как все мои партнеры, которые выходили на поле и были на замене. Моя роль, как и у любого футболиста, – приносить пользу команде", - цитирует Зобнина "Газета.ру".
Канал включил 24-летнего хавбека в четверку игроков, которые "могут спасти Россию на чемпионате мира".
"Конечно, мне приятно, что ESPN обращает на меня внимание, но это ни о чем не говорит. Нужно выходить и доказывать на поле, языком болтать могут все. Я бы охарактеризовал себя в чемпионский сезон "Спартака" как командного игрока – такого же, как все мои партнеры, которые выходили на поле и были на замене. Моя роль, как и у любого футболиста, – приносить пользу команде", - цитирует Зобнина "Газета.ру".
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