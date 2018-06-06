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Джанни Инфантино: Россия на 100 процентов готова к ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что Россия готова к чемпионату мира-2018.

"Я очень жду этих матчей: хочется скорее увидеть мяч в игре, увидеть эмоции болельщиков – ведь это лучшее зрелище на Земле! Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать: Россия на 100 процентов готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. Нас всех ждут незабываемые впечатления", - цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.
Теги: Инфантино
Сегодня, 21:21
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8
(0)
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:49) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Есть(давалась) информация о готовности всех стадионов, кроме тушинского, о нём ни слова, а он говорит о ста процентах???


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 22:37) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
страна готова, сборная нет )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:24) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Что тут? Бенефис Гришки-защекана?
Товарищ Сталин знал что с такими делать.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№5 Написал: grisha (Сегодня, 22:20) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 91800bsp
ЧМ в России целиком и полностью путинская идея и заслуга?

Гитлер тоже провёл Олимпийские Игры
Цитата: 91800bsp
Как таких,как ты земля носит только???


Цитата: 91800bsp
,баран
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 22:18) #
  • +2
  •  (6)

grisha,
Э,баран. А ниче,что ЧМ в России целиком и полностью путинская идея и заслуга? Как таких,как ты земля носит только???


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№3 Написал: grisha (Сегодня, 22:01) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Он_вам_не_димон
че так минусуют..

Они просто не читали вью путина в АВСТРИИ, где он это сказал, что он пожизненный труп и ему некуда бежать
Нет страны, где вовку бы приняли, после его преступлений - только Россия
Они будут ходить смотреть на труп вовы 2 на красной площади - где все палачи лежат до сих пор
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 21:57) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Парень прав - отделил страну и людей от падали
УРААААААААААААААААА
!
Будет праздник, если путинские фашисты закроют поддувало на время праздника
Интересно, на кого фашисты нападут потом ?????????????????
Осталась только Зимбабве )))))))))))))))))))))))))))))
После слов путина, что ему всё равно висеть на виселице по всем международным законам и он будет править рабами до своей смерти

че так минусуют..
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:41) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Парень прав - отделил страну и людей от падали
УРААААААААААААААААА
!
Будет праздник, если путинские фашисты закроют поддувало на время праздника
Интересно, на кого фашисты нападут потом ?????????????????
Осталась только Зимбабве )))))))))))))))))))))))))))))
После слов путина, что ему всё равно висеть на виселице по всем международным законам и он будет править рабами до своей смерти
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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