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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Джанни Инфантино: Россия на 100 процентов готова к ЧМ-2018
Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что Россия готова к чемпионату мира-2018.
"Я очень жду этих матчей: хочется скорее увидеть мяч в игре, увидеть эмоции болельщиков – ведь это лучшее зрелище на Земле! Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать: Россия на 100 процентов готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. Нас всех ждут незабываемые впечатления", - цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.
"Я очень жду этих матчей: хочется скорее увидеть мяч в игре, увидеть эмоции болельщиков – ведь это лучшее зрелище на Земле! Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать: Россия на 100 процентов готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. Нас всех ждут незабываемые впечатления", - цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.
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