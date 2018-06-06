Джанни Инфантино: Россия на 100 процентов готова к ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что Россия готова к чемпионату мира-2018."Я очень жду этих матчей: хочется скорее увидеть мяч в игре, увидеть эмоции болельщиков – ведь это лучшее зрелище на Земле! Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать: Россия на 100 процентов готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. Нас всех ждут незабываемые впечатления", - цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.