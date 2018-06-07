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Илья Кутепов: был удивлен, что Глушакова не вызвали в сборную России

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов рассказал, как отреагировал на невызов полузащитника и капитана Дениса Глушакова в национальную команду для подготовки к ЧМ-2018.

"Конечно, я был удивлен. Но мы профессионалы и должны уважать мнение тренера. Это как приказы в армии: ничего не обсуждается", - цитирует Кутепова Sport24.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россияне сыграют в группе А вместе с Саудовской Аравией, Уругваем и Египтом.
Теги: Кутепов Глушаков Сборная России
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