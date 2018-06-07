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Сборная России опустилась на 70-е место в рейтинге сборных

Сборная России по футболу по итогам мая опустилась в рейтинге сборных еще на 4 позиции.

В обновленном рейтинге сборная России занимает 70-е место. Российскую команду обошли Алжир (66), Саудовская Аравия (67), Гвинея (68) и Кот-д’Ивуар (68).

Лидирует в рейтинге сборная Германии. Второй идет Бразилия, а замыкает тройку команда Бельгии.

Соперники сборной России на ЧМ-2018 расположились на следующих позициях: Уругвай (14), Египет (45), Саудовская Аравия (67).

FIFA
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:44
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27
(2)
№27 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Да-да, прикрывай свою свинью из аула)) Слуцкого уже как 2 года нет. А что делал Черчес 2 года? Тебя это не смущает? Они даже по воротам пробить не могут. Дурака забили туркам и наверное половина свинячьего царства в эйфории от этого. Про австрийцев вообще молчу.

Я не прикрываю Черчесова, он мне нафиг не упирался. Просто идиотизм вешать на него всех собак и тем более гнобить за такой низкий рейтинг. Он получил сборную на 56 месте, а без отборочных игр рейтинг падает у любой команды в мире.
Не осетин виноват в том что у нас нет футболистов и травмы навалились на тех кто реально мог усилить команду. Итог его работы подведет ЧМ и только потом можно будет делать выводы
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№26 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 14:01) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А почему Белья 3- я ? За какие достижения
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
№25 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Отсель грозить мы будем миру,
Триумф здесь будет заложен
Как шнур бикфордов подожжен.
Утопленный в очке сортира.....

laughing
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№24 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:39) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Думается, дно еще не пробито...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№23 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:24) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
когда сборная России по футболу достигла дна, её игроки взяли лопаты и стали с энтузиазмом копать.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№22 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: patriot
а помнится, лет 10 назад на 11-ом месте находились.

Будем внукам рассказывать


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№21 Написал: daveG MO (Сегодня, 13:16) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Преодолеем!!! ))


--------------------
Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№20 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
а помнится, лет 10 назад на 11-ом месте находились...

"Футбол - это не только игра, но и то, что вокруг!" - сказал Мутко, хитро улыбаясь


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№19 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:14) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
После Чемпионата МИРА опустимся еще НИЖЕ ...днищА не за горами.. sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№18 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 13:06) #
  • +4
  •  (4)
online

Как сказал Мудко, движемся в правильном напралении.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№17 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:59) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: KecoH
Да...за такое растреливать надо. А у нас скоро Мутко повышение получит...

Мутко повышение давно получил. Кого расстреляем за это? ))
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№16 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:43) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Сборная за два года сыграла 3 официальных матча, понятно что она будет падать.
Леня в 2016 году после Евро триумфально опустил сборную на 56 место, не удивительно что она сейчас на 70 -м

Да-да, прикрывай свою свинью из аула)) Слуцкого уже как 2 года нет. А что делал Черчес 2 года? Тебя это не смущает? Они даже по воротам пробить не могут. Дурака забили туркам и наверное половина свинячьего царства в эйфории от этого. Про австрийцев вообще молчу.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№15 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 12:36) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Рубин»
Ахахахахах))))) Жесть... А еще многие же Черчеса защищали. Это просто позорище, на ЧМ буду болеть за Египет))

Что касается 70 места - теперь мы официально самая слабая команда на этом ЧМ. И значит любая ничья нам уже за счастье. Если будут 3 поражение - то отговорка есть, мы ведь и так самые слабые.

Да...за такое растреливать надо. А у нас скоро Мутко повышение получит...
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№14 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:35) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sumzzz
Поздравляю с круглой датой! Есть что отметить.

...а не стрёмно ли будет командам типа Уругвая играть с такими чмошниками?! Смысла как бы нет, но сыграть блин по регламенту обязалово.

Ничего страшного, за чмошников тоже 3 очка дают)


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№13 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:27) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Рубин»
Поздравляю с круглой датой! Есть что отметить.

...а не стрёмно ли будет командам типа Уругвая играть с такими чмошниками?! Смысла как бы нет, но сыграть блин по регламенту обязалово.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:19) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Сначала не обращал внимания на рейтинги и не особо им верил. Но видя реально игры команд с разными рейтингами понимаешь, что это так же точно как таблица умножения.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:19) #
  • +3
  •  (7)
online

Отсель грозить мы будем миру,
Триумф здесь будет заложен
Как шнур бикфордов подожжен.
Утопленный в очке сортира.....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№10 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:18) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Сборная за два года сыграла 3 официальных матча, понятно что она будет падать.
Леня в 2016 году после Евро триумфально опустил сборную на 56 место, не удивительно что она сейчас на 70 -м
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№9 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 12:15) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
опущенные...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№8 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:11) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Продолжение новых "достижений" от Черчеса следует...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№7 Написал: Repehko (Сегодня, 12:00) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
verhdon27, ждать не долго осталось, скоро узнаешь. stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 11.10.2017 [жалоба]
№6 Написал: ADonskoi (Сегодня, 11:59) #
  • +7
  •  (9)

Если не получается на протяжении двух десятков лет, то надо менять систему. Одновременно это означает, что многочисленные работники этой системы получают зарплату ни за что, за бездарно проведенное на работе время, другими словами, обманывают государство и народ. Неужели им не стыдно и у них нет желания изменить ситуацию к лучшему. Признаться это уже всем порядком надоело.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№5 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 11:59) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Asking
Предлагаю идею памятника "Футбол в России при руководстве запитеров". Справа Мудко с Фурсенко держат цифры 70, слева - Петухеев "45" роняет...
Фурсенко: абсолютно уверен в победе сборной России на чемпионате мира 2018 года

Нет уж, лепёшкин. Тогда уж Гуса туда пристрой и Евро 2008. А 70-е место можешь смело приплюсовать к свинячьему черчесу.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: Asking (Сегодня, 11:55) #
  • -5
  •  (9)

Предлагаю идею памятника "Футбол в России при руководстве запитеров". Справа Мудко с Фурсенко держат цифры 70, слева - Петухеев "45" роняет...
Фурсенко: абсолютно уверен в победе сборной России на чемпионате мира 2018 года


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 11:54) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это такая многоходовочка.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 11:51) #
  • +1
  •  (5)

То есть решающий для нас матч с Саудавской Аравией за третье место. Может мелдония от Мутко подсыпать и слиться красиво?
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:47) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Интересно, какой же будет наша сборная в рейтинге после ЧМ-2018? Наверно и в сотню не попадет?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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