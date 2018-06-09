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Василий Уткин отдаст свои гонорары за работу на ЧМ на благотворительность

Российский комментатор Василий Уткин пообещал отдать все деньги, заработанные во время комментирования матчей ЧМ-2018 на Первом канале, на благотворительность.

"Я принял важное, но очень простое для меня решение. Возможность комментировать на домашнем чемпионате мира, заниматься любимым делом в такой дорогой моему сердцу момент - это мечта, исправление моей личной Вселенной.

А потому с легкой душой гонорар от работы на чемпионате мира на Первом я направлю в Благотворительный фонд для содействия решению проблем аутизма в России, в фонд "Выход".

И если моя работа на чемпионате порадует Вас, поддержите и вы эту благотворительную организацию, или просто узнайте о ее деятельности. Аутисты такие же люди, как мы, просто им немного труднее жить, даже простая терпимость к людям с особенностями в развитии будет небольшой, но значимой, а главное - посильной помощью", - сказал Уткин в своём телеграм-канале.
Теги: Уткин
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