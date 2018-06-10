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Сборная Уругвая прилетела в Нижний Новгород

Сборная Уругвая прибыла в Россию на ЧМ-2018.

Борт с уругвайской делегацией приземлился в нижегородском аэропорту Стригино.

На ЧМ-2018 сборная Уругвая сыграет в группе A против Египта (15 июня, Екатеринбург), Саудовской Аравии (20 июня, Ростов-на-Дону) и России (25 июня, Самара).

Теги: Сборная Уругвая
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