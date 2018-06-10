Сборная Уругвая прилетела в Нижний Новгород

Im?genes de la llegada del plantel celeste al Aeropuerto Internacional de Nizhny N?vgorod-Strigino para disputar la Copa del Mundo de #Rusia2018 pic.twitter.com/VUYHneWY2J — Selecci?n Uruguaya (@Uruguay) June 10, 2018

Сборная Уругвая прибыла в Россию на ЧМ-2018.Борт с уругвайской делегацией приземлился в нижегородском аэропорту Стригино.На ЧМ-2018 сборная Уругвая сыграет в группе A против Египта (15 июня, Екатеринбург), Саудовской Аравии (20 июня, Ростов-на-Дону) и России (25 июня, Самара).