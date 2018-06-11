Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4458
Mузыка 5721
Юмор, анекдоты, байки 7714
Ситуация на юго-востоке Украины 119613
КБ-Гостевая 26739
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 53
Товарищеские матчи сборной России 10
Ростовские футбольные новости 551

Новости партнеров

Правозащитники остались недовольны встречей Салаха с Кадыровым

Правозащитники из организации Human Rights Watch остались недовольны встречей лидера сборной Египта Мохамеда Салаха с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Салах и Кадыров встрелись в Грозном, где базируется египетская команда во время чемпионата мира-2018.

"Кадыров пытается в личных целях использовать то, что сборная Египта базируется в Чечне… это было на 100% предсказуемо. Он попал под свет софитов. Он безжалостно правит Чечней и пытается уничтожить любую политическую пропаганду и защиту прав человека", — цитирует задиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер Associated Press.

Sport24
Теги: Кадыров Салах
Сегодня, 21:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(5)
№8 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 23:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну...Надо Салаха на кол посадить.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 23:17) #
  • -1
  •  (1)
online

чушки вечно недовольны...


--------------------
Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 22:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: GPS
Эй, отзовитесь п***ки минусующие... Чем себя тыкаете, суходрочеры?

Эти только исподтишка умеют и считают себя смелыми, а по сути никчёмные трусливые твари, и судя по минусам этих гнид немало.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№5 Написал: GPS (Сегодня, 22:18) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: GPS
Педики из HRW расстроились, что их попки простаивают)))

Эй, отзовитесь пeдики минусующие... Чем себя тыкаете, суходрочеры?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 21:56) #
  • +2
  •  (2)

Кадыров с ними договорится и они сб России поддадутся relieved


--------------------
я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 21:56) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Хайли лайкли подпендосникам нихрена не обломилось в чечен-юрте, вот они и ссут кругами кипятком


--------------------
Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
цитирует задиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер

зад-директора? relaxed
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 21:34) #
  • +7
  •  (11)

Эх. Педики из HRW расстроились, что их попки простаивают)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.