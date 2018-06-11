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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Правозащитники остались недовольны встречей Салаха с Кадыровым
Правозащитники из организации Human Rights Watch остались недовольны встречей лидера сборной Египта Мохамеда Салаха с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Салах и Кадыров встрелись в Грозном, где базируется египетская команда во время чемпионата мира-2018.
"Кадыров пытается в личных целях использовать то, что сборная Египта базируется в Чечне… это было на 100% предсказуемо. Он попал под свет софитов. Он безжалостно правит Чечней и пытается уничтожить любую политическую пропаганду и защиту прав человека", — цитирует задиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер Associated Press.
Sport24
"Кадыров пытается в личных целях использовать то, что сборная Египта базируется в Чечне… это было на 100% предсказуемо. Он попал под свет софитов. Он безжалостно правит Чечней и пытается уничтожить любую политическую пропаганду и защиту прав человека", — цитирует задиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер Associated Press.
Sport24
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