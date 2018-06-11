Правозащитники остались недовольны встречей Салаха с Кадыровым

Правозащитники из организации Human Rights Watch остались недовольны встречей лидера сборной Египта Мохамеда Салаха с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Салах и Кадыров встрелись в Грозном, где базируется египетская команда во время чемпионата мира-2018."Кадыров пытается в личных целях использовать то, что сборная Египта базируется в Чечне… это было на 100% предсказуемо. Он попал под свет софитов. Он безжалостно правит Чечней и пытается уничтожить любую политическую пропаганду и защиту прав человека", — цитирует задиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер Associated Press.