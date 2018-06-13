Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119621
Политика и события в стране и мире 4513
КБ-Гостевая 26748
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 58
Mузыка 5720
Угадываем игроков 18335
AC Milan 429
Juventus 275

Новости партнеров

Глава семейного комитета Госдумы призвала россиянок не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что российским женщинам не стоит вступать в интимную связь с иностранцами, которые приедут на ЧМ-2018.

"Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда [вернуться]. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их, - цитирует главу комитета радиостанция "Говорит Москва". - Что я могу сказать еще? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Уже в голове что-нибудь проясняется. Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и все, и они остаются тут с мамой".

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 17:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:51) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ythe
Через 9 месяцев будет богатый урожай разноцветных детишек! Бабы не дадут соврать! laughing

этому есть даже определённый термин *Дети фестиваля*


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Через 9 месяцев будет богатый урожай разноцветных детишек! Бабы не дадут соврать! laughing


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.