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Василий Уткин в эфире "Вечернего Урганта" сообщил о переходе Головина в "Ювентус"

Комментатор Первого канала Василий Уткин, появившийся вместе с Викторией Лопырёвой в эфире программы "Вечерний Ургант", заявил о переходе полузащитника сборной России Александра Головина в "Ювентус". Комментатор отметил, что оформление трансфера до начала чемпионата мира поможет Головину сконцентрироваться на игре за сборную.

Никакой официальной информации по сделке пока нет, хотя гендиректор "Ювентуса" Беппе Маротта подтвердил заинтересованность в приобретении Головина, а итальянские СМИ неоднократно сообщали о том, что итальянский чемпион готовит предложение для ЦСКА и футболиста.
Теги: Уткин ЦСКА Головин Ювентус
Вчера, 23:58
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№1 Написал: Quincy (Сегодня, 00:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Аллегри: Головин? Мне говорят, что это хороший игрок, но я не знаю

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался по поводу игрока ЦСКА Александра Головина.
"Милинкович-Савич и Жоау Канселу? Это отличные игроки, но они не наши. Головин? Мне говорят, что это хороший игрок, но я не знаю" - отметил алленаторе. joy
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
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