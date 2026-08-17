Мостовой оценил трансфер Даку в "Спартак"

"Даку входит в тройку лучших нападающих нашего чемпионата. Конечно, это усиление для "Спартака". Хороший футболист никогда нигде не помешает. Лишний раз Даку убедил в этом в матче с "Балтикой".Хотя они с Угальде играли вдвоём, особенно когда Барко получил травму. Даку отдал прекрасный пас Угальде, который использовал свой шанс и забил первый гол", - сказал Мостовой "Чемпионату".
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" 6 августа 2026 года. Суммарно за красно-белых форвард провел 112 минут в двух матчах и отметился одной голевой передачей. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2029 года.