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Мостовой оценил трансфер Даку в "Спартак"

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о новичке команды Мирлинде Даку.
Фото: ФК "Спартак"
Александр Мостовой считает, что албанский футболист входит в топ-3 лучших нападающих в Российской Премьер-Лиге.

"Даку входит в тройку лучших нападающих нашего чемпионата. Конечно, это усиление для "Спартака". Хороший футболист никогда нигде не помешает. Лишний раз Даку убедил в этом в матче с "Балтикой".
Хотя они с Угальде играли вдвоём, особенно когда Барко получил травму. Даку отдал прекрасный пас Угальде, который использовал свой шанс и забил первый гол", - сказал Мостовой "Чемпионату".

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" 6 августа 2026 года. Суммарно за красно-белых форвард провел 112 минут в двух матчах и отметился одной голевой передачей. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2029 года.

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