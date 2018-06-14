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Руслан Нигматуллин: если мы не выиграем у Саудовской Аравии - это будет черный день в истории российского футбола

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился своими ожиданиями перед матчем-открытия чемпионата мира, в котором наша команда сыграет со сборной Саудовской Аравии.

"Это большая ответственность открывать чемпионат мира, весь мир будет смотреть за этим. От России все ждут победы в этой игре, чтобы вселить веру, надежду и снова любовь, которая была немного подзатерта благодаря невнятным товарищеским матчам. Судя по общему настроению, надеюсь, что будет сделан шаг от ненависти до любви в этом матче. Саудовская Аравия – темная лошадка, потенциально несильная команда, собранная из игроков внутреннего чемпионата. Конечно, мы сильнее, но проблема в том, что силу нашей сборной мы не знаем. Надеюсь, они продемонстрируют ее в первом же матче. Потому что не дай бог мы не выиграем этот матч - это будет черный день для российского футбола. В целом, думаю, что наши победят со счетом 2:1", - цитирует Нигматуллина Спорт-Экспресс.
Теги: Сборная России Нигматуллин
Сегодня, 14:46
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№1 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 14:54) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Да бросьте вы. Все будет хорошо, и даже лучше чем хорошо. (3-0)
А если нет, то будет очень плохо...


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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