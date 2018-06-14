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Гол Газинского в ворота Саудовской Аравии стал первым в его карьере за сборную

Полузащитник сборной России Юрий Газинский стал автором первого гола чемпионата мира–2018. 28-летний футболист открыл счёт в матче группового этапа Россия – Саудовская Аравия на 12-й минуте после передачи хавбека Александра Головина.

Это мяч стал для Газинского первым в его международной карьере. Также Юрий стал первым россиянином в истории, забившим первый гол на чемпионатах мира. Отметим, что полузащитник выступает за национальную команду России с 2016 года.

"Чемпионат.сом"
Теги: Газинский Сборная России
Сегодня, 19:08
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№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 20:06) #
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Болеет за:
«Краснодар»
ОДИН игрок изменил и усилил ВСЮ игру сборной, центр закрыт был наглухо!
Да ещё и гол забил!
СПАСИБО, ЮРИЙ, НЕ ПОДВЁЛ!!!


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