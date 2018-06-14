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Денис Черышев признан лучшим игроком матча открытия ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Денис Черышев выбран лучшим игроком матча открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия (5:0).

Черышев вышел на замену на 24-й минуте и отметился двумя голами.
Теги: Черышев Сборная России
Сегодня, 20:35
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4
(1)
№4 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 20:43) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Головин еще был очень не плох. Смолов, к сожалению, себя не проявил. Хороши были ЦЗ. Кутепов сыграл надежно, Игнашевич подтвердил свой класс. Да, нет скорости, но выбор позиции безупречен.

Ждал большего от Самедова и Зобнина. Не могу сказать, что они провалили матч, но есть куда расти. И вообще - многовато пока брака.


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007 [жалоба]
№3 Написал: realist12 (Сегодня, 20:41) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Рубин»
Черышев конечно молодец, но по мне так лучший был Головин.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: VirGON (Сегодня, 20:40) #
  • 0
  •  (0)
online

Рад за Дениса,в последнее время ему не особо дают играть что в клубе что в сборной
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:39) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Справедливо.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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