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Хуан Антонио Пицци: нам нужно как можно скорее забыть об этом постыдном поражении

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци прокомментировал поражение от сборной России(0:5) в матче открытия ЧМ-2018.

"Не знаю, связано ли это с тем, что это первый матч или что мы играем с хозяевами. Но безусловно мы сделали не то, что планировали. Россия легко победила с таким результатом. Это необычно для игр такого уровня. Нам нужно забыть об этой постыдном поражении. Мы должны восстановиться, зарядиться позитивом и думать о следующей игре – приводит слова Пицци Спорт-Экспресс.
Теги: Пицци Сборная Саудовской Аравии
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