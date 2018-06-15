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Около 10 тысяч болельщиков из Бразилии ожидается на матче ЧМ в Ростове-на-Дону

Около 10 тысяч болельщиков из Бразилии ожидается в Ростове-на-Дону во время матча первого матча национальной команды на чемпионате мира-2018 против Швейцарии.

"У нас нет точной цифры, но мы ждем около 10 тысяч на первом матче здесь в Ростове. Мы знаем, что часть стадиона отделена для болельщиков Бразилии и отделена для болельщиков Швейцарии. А в целом, мы ожидаем от 40 до 50 тысяч болельщиков по всей России", - сказал сотрудник посольства Бразилии.

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграют в Ростове-на-Дону 17 июня, начало встречи – в 21:00 по московскому времени.

ТАСС
Теги: Сборная Бразилии
Сегодня, 13:45
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№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:23) #
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Эх, сколько нападающих у Галицкого скоро родится! laughing


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Фаина Раневская
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