Около 10 тысяч болельщиков из Бразилии ожидается на матче ЧМ в Ростове-на-Дону

Около 10 тысяч болельщиков из Бразилии ожидается в Ростове-на-Дону во время матча первого матча национальной команды на чемпионате мира-2018 против Швейцарии."У нас нет точной цифры, но мы ждем около 10 тысяч на первом матче здесь в Ростове. Мы знаем, что часть стадиона отделена для болельщиков Бразилии и отделена для болельщиков Швейцарии. А в целом, мы ожидаем от 40 до 50 тысяч болельщиков по всей России", - сказал сотрудник посольства Бразилии.Сборные Бразилии и Швейцарии сыграют в Ростове-на-Дону 17 июня, начало встречи – в 21:00 по московскому времени.