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Аргентинские заключенные устроили голодовку ради просмотра матчей ЧМ-2018

Аргентинские заключенные устроили голодовку в тюрьме города Пуэрто-Мадрин ради просмотра матчей ЧМ-2018, передает Publimetro.

"Мы приняли решение не принимать пищу, пока нам не починят телевизионный кабель. Мы не отступим пока не получим возможность смотреть матчи чемпионата мира. Прошло уже три дня с тех пор, как наш телевизор неисправен. Руководство тюрьмы до сих пор не решило нашу проблему", - говорится в заявлении заключенных.
Сегодня, 18:37
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(1)
№2 Написал: Костя Сардинов (Сегодня, 19:58) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 18:49) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
да, мы воруем,грабим и убиваем..но лишать футбола, это черезчур строгая мера,гражданин начальник.)
Регистрация: 19.05.2015 [жалоба]
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