Аргентинские заключенные устроили голодовку ради просмотра матчей ЧМ-2018

Аргентинские заключенные устроили голодовку в тюрьме города Пуэрто-Мадрин ради просмотра матчей ЧМ-2018, передает Publimetro."Мы приняли решение не принимать пищу, пока нам не починят телевизионный кабель. Мы не отступим пока не получим возможность смотреть матчи чемпионата мира. Прошло уже три дня с тех пор, как наш телевизор неисправен. Руководство тюрьмы до сих пор не решило нашу проблему", - говорится в заявлении заключенных.