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Неймар: я лучший игрок мира, потому что Месси и Роналду с другой планеты

Нападающий сборной Бразилии Неймар сравнил себя с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Месси и Роналду – два игрока, которые на сегодняшний день выше остальных.

При всей скромности я сейчас лучший игрок мира, потому что эти двое с другой планеты", – сказал Неймар.

Daily Mail
Теги: Неймар Месси Роналду
Сегодня, 08:29
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(0)
№2 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 08:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
лизнул так лизнул..)
Регистрация: 19.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 08:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
При всей скромности

Простите?...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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