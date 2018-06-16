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Аргентина понадеялась на Бога в матче с Исландией
Сборная Аргентины взяла старт на чемпионате мира по футболу с ничьей в матче против Исландии. Хоть аргентинцы и были ближе к победе, а во втором тайме Месси не реализовал пенальти, но исландцы свою ничью заслужили. Главное, что этот матч в очередной раз указал на скудность идей «Альбиселесты». Rusfootball.info удивляется отсутствию вариативности в игре вице-чемпионов мира.
Аргентинцы изначально входили в число главных претендентов на победу на чемпионате мира. Иначе оценивать шансы сборной Аргентины, которая четыре года назад была в шаге от победа на чемпионате мира, было нельзя. Да и как иначе, когда в составе аргентинцев играет один из лучших футболистов современности Лео Месси?
Впрочем, объективных предпосылок для включения Аргентины в число фаворитов, на самом деле, не было. И с этим тезисом должен согласиться кажый, кто внимательно следил за отборочным турниром Мундиаля в латиноамериканской зоне. Аргентинцы с большим трудом завоевали путёвку в Россию. За время отборочной кампании сборная Аргентины сменила трёх тренеров, в национальную команду вызывалось более 50 игроков, а для вице-чемпионов мира всё решилось лишь в последнем туре, когда к Лео Месси пришло вдохновение. Фактически, он сам и вывел Аргентину на чемпионат мира, оформив хет-трик в ключевом матче.
До этого аргентинцы были в шаге от фиаско. В домашнем матче с Перу хозяевам надо было побеждать, чтобы максимально приблизить себя к поездке в Россию. Вместо этого аргентинцы едва не проиграли, что привело бы к краху. На последних минутах матча с Перу гости получили право на опасный штрафной, с которым лишь чудом справился голкипер Аргентины Серхио Ромеро. Будь тогда чуть точнее капитан перуанцев Паоло Герреро, аргентинцы бы вместе с чилийцами смотрели бы чемпионат мира по телевизору.
Без гениальности
У Хорхе Сампаоли, возглавившего Аргентину по ходу отборочного турнира, было примерно полгода на подготовку к чемпионату мира. Но по первому матчу Мундиаля складывается впечатление, что в игре аргентинцев толком ничего не изменилось. Подопечные Сампаоли и в отборочном турнире отлично умели контролировать мяч. Сампаоли верил в Месси, Ди Марию и Агуэро. На чемпионате мира в матче с Исландией главный тренер сборной Аргентины вновь сделал выбор в пользу этой тройки.
Удивительно, но Сампаоли продолжал верить в них до самого конца. Даже когда у Ди Марии ничего не получалось, вингер «ПСЖ» оставался на поле. Если Исландия провела практически идеальный матч, использовав свои сильные стороны, то Аргентина ничем не удивила. Магия Месси в этот вечер не сработала, аргентинец так и остался в тени Криштиану Роналду, сверкавшего накануне.
Свой отличный шанс Лео не использовав, пробив не слишком удачно с 11-метровой отметки. Но главное, что аргентинцы сыграли предсказуемо и скучновато. Сампаоли отказался от услуг Икарди, несмотря на превосходную форму форварда «Интера». Наставник сборной Аргентины не стал рисковать, избрав вариант с одним чистым форвардом в лице Агуэро, а Игуаина выпустил лишь в самой концовке. Вряд ли Аргентина заслужила победу в таком матче. Несмотря на все разговоры о великолепном футболе, который умеет ставить Сампаоли, в сборной аргентины игра подопечных героя Чили пока совсем не впечатляет. Если кто забыл, то в отборочном турнире аргентинцы забивали в среднем чуть более одного мяча за игру. И это притом, что аргентинцы играли с командами Боливии и Венесуэлы, которые совсем не славятся надёжной игрой в обороне.
Нет, конечно, по сравнению с отборочным турниром Аргентина немного прибавила. Но этого пока совсем не хватает для того, чтобы войти в число претендентов на победу в турнире. Ничья не стала для аргентинцев катастрофой, но Сампаоли надо что-то менять. Очевидно, что многие соперники будут «запираться» в матчах с Аргентиной, а взламывать такую оборону «Альбиселеста» не умеет. В действиях аргентинцев нет креатива, пока эта команда напоминает лишь Месси и его свиту. Творит что-то выходящее за пределы нормы в аргентинской сборной может (или разрешается?) только Месси, остальные игроки оказываются на вторых ролях. И, конечно, этой команде не хватает форварда в стиле Диего Косты, который будет локтями раскидывать защитников в чужой штрафной, освобождая пространство для Месси. Кажется, что такой форвард остался в Милане, но Сампаоли проигнорировал его.
Чемпионат мира-2018
Группа D
Аргентина – Исландия – 1:1 (1:1)
Голы: Агуэро, 19 (1:0). Финнбогасон, 23 (1:1)
Нереализованный пенальти: Месси, 64 (вратарь)
Аргентина: Кабальеро, Сальвио, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Меса (Игуаин, 84), Маскерано, Билья (Банега, 54), Ди Мария (Павон, 75), Агуэро, Месси.
Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон, Ауднасон, Магнуссон, Гвюдмундссон (Гисласон, 63), Гюннарссон (А.Скуласон, 76), Халльфредссон, Бьяднасон, Г.Сигурдссон, Финнбогасон (Сигурдарсон, 89).
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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Аргентинцы изначально входили в число главных претендентов на победу на чемпионате мира. Иначе оценивать шансы сборной Аргентины, которая четыре года назад была в шаге от победа на чемпионате мира, было нельзя. Да и как иначе, когда в составе аргентинцев играет один из лучших футболистов современности Лео Месси?
Впрочем, объективных предпосылок для включения Аргентины в число фаворитов, на самом деле, не было. И с этим тезисом должен согласиться кажый, кто внимательно следил за отборочным турниром Мундиаля в латиноамериканской зоне. Аргентинцы с большим трудом завоевали путёвку в Россию. За время отборочной кампании сборная Аргентины сменила трёх тренеров, в национальную команду вызывалось более 50 игроков, а для вице-чемпионов мира всё решилось лишь в последнем туре, когда к Лео Месси пришло вдохновение. Фактически, он сам и вывел Аргентину на чемпионат мира, оформив хет-трик в ключевом матче.
До этого аргентинцы были в шаге от фиаско. В домашнем матче с Перу хозяевам надо было побеждать, чтобы максимально приблизить себя к поездке в Россию. Вместо этого аргентинцы едва не проиграли, что привело бы к краху. На последних минутах матча с Перу гости получили право на опасный штрафной, с которым лишь чудом справился голкипер Аргентины Серхио Ромеро. Будь тогда чуть точнее капитан перуанцев Паоло Герреро, аргентинцы бы вместе с чилийцами смотрели бы чемпионат мира по телевизору.
Без гениальности
У Хорхе Сампаоли, возглавившего Аргентину по ходу отборочного турнира, было примерно полгода на подготовку к чемпионату мира. Но по первому матчу Мундиаля складывается впечатление, что в игре аргентинцев толком ничего не изменилось. Подопечные Сампаоли и в отборочном турнире отлично умели контролировать мяч. Сампаоли верил в Месси, Ди Марию и Агуэро. На чемпионате мира в матче с Исландией главный тренер сборной Аргентины вновь сделал выбор в пользу этой тройки.
Удивительно, но Сампаоли продолжал верить в них до самого конца. Даже когда у Ди Марии ничего не получалось, вингер «ПСЖ» оставался на поле. Если Исландия провела практически идеальный матч, использовав свои сильные стороны, то Аргентина ничем не удивила. Магия Месси в этот вечер не сработала, аргентинец так и остался в тени Криштиану Роналду, сверкавшего накануне.
Свой отличный шанс Лео не использовав, пробив не слишком удачно с 11-метровой отметки. Но главное, что аргентинцы сыграли предсказуемо и скучновато. Сампаоли отказался от услуг Икарди, несмотря на превосходную форму форварда «Интера». Наставник сборной Аргентины не стал рисковать, избрав вариант с одним чистым форвардом в лице Агуэро, а Игуаина выпустил лишь в самой концовке. Вряд ли Аргентина заслужила победу в таком матче. Несмотря на все разговоры о великолепном футболе, который умеет ставить Сампаоли, в сборной аргентины игра подопечных героя Чили пока совсем не впечатляет. Если кто забыл, то в отборочном турнире аргентинцы забивали в среднем чуть более одного мяча за игру. И это притом, что аргентинцы играли с командами Боливии и Венесуэлы, которые совсем не славятся надёжной игрой в обороне.
Нет, конечно, по сравнению с отборочным турниром Аргентина немного прибавила. Но этого пока совсем не хватает для того, чтобы войти в число претендентов на победу в турнире. Ничья не стала для аргентинцев катастрофой, но Сампаоли надо что-то менять. Очевидно, что многие соперники будут «запираться» в матчах с Аргентиной, а взламывать такую оборону «Альбиселеста» не умеет. В действиях аргентинцев нет креатива, пока эта команда напоминает лишь Месси и его свиту. Творит что-то выходящее за пределы нормы в аргентинской сборной может (или разрешается?) только Месси, остальные игроки оказываются на вторых ролях. И, конечно, этой команде не хватает форварда в стиле Диего Косты, который будет локтями раскидывать защитников в чужой штрафной, освобождая пространство для Месси. Кажется, что такой форвард остался в Милане, но Сампаоли проигнорировал его.
Чемпионат мира-2018
Группа D
Аргентина – Исландия – 1:1 (1:1)
Голы: Агуэро, 19 (1:0). Финнбогасон, 23 (1:1)
Нереализованный пенальти: Месси, 64 (вратарь)
Аргентина: Кабальеро, Сальвио, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Меса (Игуаин, 84), Маскерано, Билья (Банега, 54), Ди Мария (Павон, 75), Агуэро, Месси.
Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон, Ауднасон, Магнуссон, Гвюдмундссон (Гисласон, 63), Гюннарссон (А.Скуласон, 76), Халльфредссон, Бьяднасон, Г.Сигурдссон, Финнбогасон (Сигурдарсон, 89).
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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