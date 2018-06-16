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Пролетая над гнездом Орлов. Главное о матче Хорватия-Нигерия
Сборная Хорватии после победы над Нигерией возглавила "группу смерти". Но впереди у команды Златко Далича самые опасные соперники. Да и Нигерия не выглядела совсем уже безнадежно, хотя играют ее футболисты не так стильно, как одеваются. Основные наблюдения о матче - в обзоре Rusfootball.info.
Вилфред Ндиди – будущая звезда сборной Нигерии
Если раньше о сборной Нигерии знали по ее нападающим (Кану, Бабангида, Амунике), то теперь бремя лидерства перешло к игрокам, настроенным на разрушение чужих атак. Долгое время главной звездой считается Джон Оби Микел, которого с орловского гнезда скоро скинет Вилфред Ндиди. Видимо, партнеры по «Лестеру» передали нигерийцу лекции Нголо Канте, потому что в отборе хавбек безупречен. Он и в квалификации по этому показателю блистал (в среднем 4,4 за матч), и на мундиале совсем не затерялся. Понятно, что пока ему где-то не хватает наглости, которая придет с опытом. Ндиди немного теряется в передачах на чужой половине поля, старается не рисковать. Если этот скилл удастся прокачать, то «Лестер» забудет о Канте, а в Африке появится новый кумир.
Второй африканский автогол чемпионата
Бегут года, проходят крупные турниры, один краше другого, а неуклюжесть защитников африканских сборных никуда не исчезает. А на стандартах линии обороны вообще впадают в панику и творят непонятно что. Сначала марокканец решил осчастливить болельщиков сборной Ирана и зарядил себе в ворота в дополнительное время. Его «поддержал» Огенекаро Этебо из Нигерии, который растерялся после подачи Модрича, распереживался после борьбы с Ребичем и срезал мяч в собственную рамку. Пока автоголы создают только представители Африки. Но еще даже первый тур не закончился, может кто-то еще не в духе выйдет на игру.
Златко Далич сбил настройки Хорватии
Федерация футбола Хорватии перед вторым стыком с Украиной решила взбодрить команду и отправила в отставку Анте Чачича, поставив на его место Златко Далича, который в больших командах и топ-чемпионатах никогда не работал. Но формально получилось, что именно он вывел сборную на мундиаль. Вот только зря Далич решил менять и до того работающий стиль. В квалификации Хорватия из 15 голов с игры 14 забивала после позиционных атак. Казалось, что и нынешний соперник – Нигерия – подходит для такой манеры действий. Но Далич оттянул Модрича в опорную, да и Ракитич не всегда оказывался близок к чужой штрафной. Из-за этого хорваты, особенно в первом тайме, проводили исключительно быстрые атаки. Позиционные не шли и быстро разваливались у чужой штрафной. Далич явно что-то перемудрил с тактической подготовкой, как специально спрятав лучшие качества своих игроков.
Марио Манджукич в очень плохой форме
Златко Далич изменил схему, которую практиковал в товарищеском матче против Бразилии. Те 4-3-3 перестроились на 4-2-3-1. И если раньше роль форварда доставалась Крамаричу, то теперь на острие был выдвинут Марио Манджукич. Нападающий «Ювентуса» ни своим огромным опытом, ни суровым взглядом устроить проблемы нигерийским защитникам не смог. Манджукич был плох в подыгрыше. При всех своих 190 сантиметрах он ужасно играл на втором этаже (хотя пенальти заработал, но там больше «заслуга» соперника). Что там такого с Калиничем и Пьяцей, если он проигрывают конкуренцию такому Манджукичу? Или же Златко Далич распланировал все так, что форварды выйдут на пик ближе к июлю. Но без атаки пробиться из «группы смерти» будет трудно.
Чорлука остался в запасе, Идову вышел в старте
Жаль, что дебют Брайана Идову за сборную на чемпионате мира состоялся не в родном Санкт-Петербурге, а в Калининграде. Но здесь главное, что дебют на мундиалях все-таки состоялся. Ведь Идову попал в национальную команду осенью, и в его включение в окончательную заявку вообще верили немногие. А Идову не только попал на ЧМ, но и вышел в основе в стартовой встрече. И общего впечатления не испортил. Брайану сейчас вообще надо выкладываться на максимум, ведь он остался без клуба. Точнее, «Амкар» оставил своих игроков без постоянного места дислокации. А вот чемпиону России Ведрану Чорлуке позиция в старте не досталась. Пришлось смотреть матч со скамеечки. Выскакивал во втором тайме на поле Ахмед Муса, чья аренда в московском ЦСКА закончилась на этой неделе.
Мастер-класс Модрича для Месси
Лидер хорватской сборной Лука Модрич во втором тайме уверенно реализовал одиннадцатиметровый, чего не удалось Месси в матче против Исландии. Полузащитник «Реала» даже не дернул бровью, когда подходил к точке. «Уверенность» - чуть ли не на лбу Модрича горело это слово перед ударом. По-капитански повел себя Лука, как и должно быть. С повязкой на плече проигрывать собственным нервам нельзя, так еще и второй гол, по сути, решил исход матча.
Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Ракитич, Модрич, Перишич, Ребич (Ковачич, 78), Крамарич (Брозович, 60), Манджукич (Пьяца, 86).
Нигерия: Узохо, Трост-Эконг, Шеху, Идову, Балогун, Ндиди, Этебо, Оби Микел (Нванкво, 88), Мозес, Ивоби (Муса, 62), Игало (Ихеаначо, 73).
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Вилфред Ндиди – будущая звезда сборной Нигерии
Если раньше о сборной Нигерии знали по ее нападающим (Кану, Бабангида, Амунике), то теперь бремя лидерства перешло к игрокам, настроенным на разрушение чужих атак. Долгое время главной звездой считается Джон Оби Микел, которого с орловского гнезда скоро скинет Вилфред Ндиди. Видимо, партнеры по «Лестеру» передали нигерийцу лекции Нголо Канте, потому что в отборе хавбек безупречен. Он и в квалификации по этому показателю блистал (в среднем 4,4 за матч), и на мундиале совсем не затерялся. Понятно, что пока ему где-то не хватает наглости, которая придет с опытом. Ндиди немного теряется в передачах на чужой половине поля, старается не рисковать. Если этот скилл удастся прокачать, то «Лестер» забудет о Канте, а в Африке появится новый кумир.
Второй африканский автогол чемпионата
Бегут года, проходят крупные турниры, один краше другого, а неуклюжесть защитников африканских сборных никуда не исчезает. А на стандартах линии обороны вообще впадают в панику и творят непонятно что. Сначала марокканец решил осчастливить болельщиков сборной Ирана и зарядил себе в ворота в дополнительное время. Его «поддержал» Огенекаро Этебо из Нигерии, который растерялся после подачи Модрича, распереживался после борьбы с Ребичем и срезал мяч в собственную рамку. Пока автоголы создают только представители Африки. Но еще даже первый тур не закончился, может кто-то еще не в духе выйдет на игру.
Фото: Reuters
Златко Далич сбил настройки Хорватии
Федерация футбола Хорватии перед вторым стыком с Украиной решила взбодрить команду и отправила в отставку Анте Чачича, поставив на его место Златко Далича, который в больших командах и топ-чемпионатах никогда не работал. Но формально получилось, что именно он вывел сборную на мундиаль. Вот только зря Далич решил менять и до того работающий стиль. В квалификации Хорватия из 15 голов с игры 14 забивала после позиционных атак. Казалось, что и нынешний соперник – Нигерия – подходит для такой манеры действий. Но Далич оттянул Модрича в опорную, да и Ракитич не всегда оказывался близок к чужой штрафной. Из-за этого хорваты, особенно в первом тайме, проводили исключительно быстрые атаки. Позиционные не шли и быстро разваливались у чужой штрафной. Далич явно что-то перемудрил с тактической подготовкой, как специально спрятав лучшие качества своих игроков.
Марио Манджукич в очень плохой форме
Златко Далич изменил схему, которую практиковал в товарищеском матче против Бразилии. Те 4-3-3 перестроились на 4-2-3-1. И если раньше роль форварда доставалась Крамаричу, то теперь на острие был выдвинут Марио Манджукич. Нападающий «Ювентуса» ни своим огромным опытом, ни суровым взглядом устроить проблемы нигерийским защитникам не смог. Манджукич был плох в подыгрыше. При всех своих 190 сантиметрах он ужасно играл на втором этаже (хотя пенальти заработал, но там больше «заслуга» соперника). Что там такого с Калиничем и Пьяцей, если он проигрывают конкуренцию такому Манджукичу? Или же Златко Далич распланировал все так, что форварды выйдут на пик ближе к июлю. Но без атаки пробиться из «группы смерти» будет трудно.
Чорлука остался в запасе, Идову вышел в старте
Жаль, что дебют Брайана Идову за сборную на чемпионате мира состоялся не в родном Санкт-Петербурге, а в Калининграде. Но здесь главное, что дебют на мундиалях все-таки состоялся. Ведь Идову попал в национальную команду осенью, и в его включение в окончательную заявку вообще верили немногие. А Идову не только попал на ЧМ, но и вышел в основе в стартовой встрече. И общего впечатления не испортил. Брайану сейчас вообще надо выкладываться на максимум, ведь он остался без клуба. Точнее, «Амкар» оставил своих игроков без постоянного места дислокации. А вот чемпиону России Ведрану Чорлуке позиция в старте не досталась. Пришлось смотреть матч со скамеечки. Выскакивал во втором тайме на поле Ахмед Муса, чья аренда в московском ЦСКА закончилась на этой неделе.
Мастер-класс Модрича для Месси
Лидер хорватской сборной Лука Модрич во втором тайме уверенно реализовал одиннадцатиметровый, чего не удалось Месси в матче против Исландии. Полузащитник «Реала» даже не дернул бровью, когда подходил к точке. «Уверенность» - чуть ли не на лбу Модрича горело это слово перед ударом. По-капитански повел себя Лука, как и должно быть. С повязкой на плече проигрывать собственным нервам нельзя, так еще и второй гол, по сути, решил исход матча.
Чемпионат мира-2018
Группа D. 1-й тур
Стадион: Калининград (Калининград, Россия)
Хорватия – Нигерия 2:0
Голы: Этебо, 36 (автогол). Модрич, 71 (с пенальти).
Группа D. 1-й тур
Стадион: Калининград (Калининград, Россия)
Хорватия – Нигерия 2:0
Голы: Этебо, 36 (автогол). Модрич, 71 (с пенальти).
Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Ракитич, Модрич, Перишич, Ребич (Ковачич, 78), Крамарич (Брозович, 60), Манджукич (Пьяца, 86).
Нигерия: Узохо, Трост-Эконг, Шеху, Идову, Балогун, Ндиди, Этебо, Оби Микел (Нванкво, 88), Мозес, Ивоби (Муса, 62), Игало (Ихеаначо, 73).
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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