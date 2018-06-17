Златко Далич: посвящаю эту победу нашим болельщикам

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич посвятил первую победу на ЧМ-2018 (над Нигерией со счетом 2:0) болельщикам:"Я хочу поздравить свою команду с победой. Игра была непростой, но мы заслуженно добились нужного результата. Посвящаю эту победу нашим болельщикам. Впереди нам предстоит провести сложный матч против Аргентины, за которую я болел в матче с Исландией. Мы не будем подстраиваться под Аргентину, а покажем свой футбол и обязательно приготовим пару сюрпризов", - цитирует игрока официальный сайт ФИФА.