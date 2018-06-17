Коларов в тренде. Очередной красивейший штрафной принёс Сербии победу над Коста-Рикой

В стартовом матче сегодняшнего дня Коста-Рика и Сербия выясняли, кто из них продолжит борьбу за выход в плей-офф с Бразилией и Швейцарией, а кто не задержится в России дольше конца июня. Самый убедительный аргумент в этом споре привёл Александар Коларов.На четвёртый день чемпионат мира дошёл и до Самары. Именно дошёл, а не с шумом ворвался в неё. Если в Саранске вчера потрясающую атмосферу создали перуанцы, а в Казани - австралийцы вкупе с самим красивейшим современным городом, имеющим богатый опыт проведения международных событий, активнейшими волнотёрами, то в Самаре атмосферы праздника не хватало.Костариканцы оказались не такими весёлыми активными и раскованными ребятами, как перуанцы, Моя попытка довезти их до стадиона вышла безуспешной, да и возле стадиона они вели себя спокойно для испаноговорящего народа. Сербы напоминали наших любителей футбола - похоже, особо лютые и организованные фанаты в Самару не приехали.Издалека понять, кто есть кто, было невозможно - болельщики смешались в одну красно-бело-синюю толпу, слившись ещё и с русскими. Причём даже на трибунах все сидели бок о бок. Наши с первых минут принялись поддерживать братушек, которые активно начали матч под что-то среднее между Сербия и Србиjа.Посещаемость соответствовала ожиданиям: пустоты уже традиционно зияли только на самых дорогих секторах, куда можно было купить билеты и сегодня. Предсказуемо: ну не зарабатывают люди в Самаре столько, чтобы платить 9 и 12 тысяч за посещение матча Коста-Рика - Сербия. А 41 тысяча зрителей всё равно набралась.Атмосфера на матче поначалу была очень бодрой и громкой, но игра стартового запала зрителей не поддержала. Сербы решили построить свои атаки через правый фланг Бранислава Ивановича, но защитнику “Зенита”, возможно, реально уже комфортнее играть в центре. В основном он возился с мячом около центральной линии, а фланг, который оставлял под подключение левоногий Тадич, не заполнял.Коста-Рика отдала мяч и старалась проводить быстрые контратаки через настырного Маркоса Уренью, но добивалась только стандартов. Впрочем, может, в этом и состоял план, ведь Джанкарло Гонсалес нанёс 2 опаснейших удара головой.У сербов самым острым был тот, кому и положено. Один из главных трансферных лотов лета Сергей Миленкович-Савич пользовался Митровичем, отвлекавшим на себя защитников, и подключался на линию офсайда. Это смущало и неуверенно работавшего сенегальского лайнсмена, и защиту костариканцев. Удар ножницами Сергей нанёс из правильного, хотя был поднят флаг.В первом тайме, выходит, работа план Оскара Рамиреса, если он надеялся именно не пропустит. Но после перерыва сербы ситуацию переломили. Во-первых, на свою половину поля соперника они не выпускали. При этом умудрились усилиями Милинковича-Савича и Митровича соорудить выход 1 на 1 - построение костариканской линии защиты выглядело просто смешно. Но если Митрович соперника простил, то Коларов на 56 минуте жестойчайшим образом наказал за фол Гузмана. Красивейшие голы со штрафной - норма для этого чемпионата мира, потому Коларов таким ударом точно никого не удивил. Включая Кейлора, но его подвела раздвинувшаяся в прыжке стенке.Продолжать играть в том же стиле Коста-Рика не могла, но Рамирес поменял не схему, а только исполнителей. В частности, впереди вместо Уреньи появился Кэмпбэлл. Жоэль великолепно цеплялся за мячи, постоянно выигрывал позицию и был очень заметен, но с принятием и исполнением дальнейших решений у него было совсем туго. Играй Кэмпбэлл получше в подыгрыше, Коста-Рика могла организовать интересную атакующую деятельность, но на нём, как правило, всё заканчивалось. Не сыграл приличной роли лидера и Брайан Руис.Сербия не в полной мере воспользовалась возможностью поиграть на пространстве, хотя этому препятствовали оставшиеся у Коста-Рики 3 центральных защитника. Тем не менее, Костич и Митрович имели отличные шансы закончить всё задолго до финального свистка.До него Матич успел устроить потасовку с помощником Оскара Рамиреса, судья устроил представление со вводом мяча, Руис не попал в защитника из лучшей ударной позиции 2 тайма. Последние минуты (переиграли аж 8) получились самыми эмоциональными и абсурдными, ведь судья ещё и дважды пользовался VAR, хотя значительной роли те эпизоды не играли. Идеальный удар Коларова так и остался единственным в своём роде.