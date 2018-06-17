Коларов в тренде. Очередной красивейший штрафной принёс Сербии победу над Коста-Рикой

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Mузыка
|5728
|Политика и события в стране и мире
|4639
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119645
|Зенит
|104689
|кто чо любит пажрать?
|3200
|КБ-Гостевая
|26755
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|78
|Угадываем игроков
|18336
Новости партнеров
Лента новостей:
13:48
Валерий Рейнгольд: ничья с Исландией - трагедия для аргентинцев, им надо было впрягаться в работу, как это сделали мы (5)
Валерий Рейнгольд: ничья с Исландией - трагедия для аргентинцев, им надо было впрягаться в работу, как это сделали мы (5)
13:06
Юрий Жирков вернулся в общую группу (1)
Юрий Жирков вернулся в общую группу (1)
12:41
Виталий Мутко сказал напутственную речь на тренировке сборной России перед матчем с Египтом (7)
Виталий Мутко сказал напутственную речь на тренировке сборной России перед матчем с Египтом (7)
12:09
Давор Шукер: во всей Хорватии нет ни одной арены уровня стадиона "Калининград". Это позор (24)
Давор Шукер: во всей Хорватии нет ни одной арены уровня стадиона "Калининград". Это позор (24)
Вчера, 23:57
Сборная Хорватии уверенно обыграла Нигерию (11)
Сборная Хорватии уверенно обыграла Нигерию (11)
Вчера, 23:42
Лионель Месси: мы заслуживали победы над исландцами (7)
Лионель Месси: мы заслуживали победы над исландцами (7)
Вчера, 23:20
Перуанская Мордовия. Тот день, когда Саранск окрасился в безбашенные бело-красные цвета (3)
Перуанская Мордовия. Тот день, когда Саранск окрасился в безбашенные бело-красные цвета (3)
Вчера, 23:04
"Ювентус" предлагает Головину 2 млн евро в год (26)
"Ювентус" предлагает Головину 2 млн евро в год (26)
Коларов в тренде. Очередной красивейший штрафной принёс Сербии победу над Коста-Рикой
В стартовом матче сегодняшнего дня Коста-Рика и Сербия выясняли, кто из них продолжит борьбу за выход в плей-офф с Бразилией и Швейцарией, а кто не задержится в России дольше конца июня. Самый убедительный аргумент в этом споре привёл Александар Коларов.
На четвёртый день чемпионат мира дошёл и до Самары. Именно дошёл, а не с шумом ворвался в неё. Если в Саранске вчера потрясающую атмосферу создали перуанцы, а в Казани - австралийцы вкупе с самим красивейшим современным городом, имеющим богатый опыт проведения международных событий, активнейшими волнотёрами, то в Самаре атмосферы праздника не хватало.
Костариканцы оказались не такими весёлыми активными и раскованными ребятами, как перуанцы, Моя попытка довезти их до стадиона вышла безуспешной, да и возле стадиона они вели себя спокойно для испаноговорящего народа. Сербы напоминали наших любителей футбола - похоже, особо лютые и организованные фанаты в Самару не приехали.
Издалека понять, кто есть кто, было невозможно - болельщики смешались в одну красно-бело-синюю толпу, слившись ещё и с русскими. Причём даже на трибунах все сидели бок о бок. Наши с первых минут принялись поддерживать братушек, которые активно начали матч под что-то среднее между Сербия и Србиjа.
Посещаемость соответствовала ожиданиям: пустоты уже традиционно зияли только на самых дорогих секторах, куда можно было купить билеты и сегодня. Предсказуемо: ну не зарабатывают люди в Самаре столько, чтобы платить 9 и 12 тысяч за посещение матча Коста-Рика - Сербия. А 41 тысяча зрителей всё равно набралась.
Атмосфера на матче поначалу была очень бодрой и громкой, но игра стартового запала зрителей не поддержала. Сербы решили построить свои атаки через правый фланг Бранислава Ивановича, но защитнику “Зенита”, возможно, реально уже комфортнее играть в центре. В основном он возился с мячом около центральной линии, а фланг, который оставлял под подключение левоногий Тадич, не заполнял.
Коста-Рика отдала мяч и старалась проводить быстрые контратаки через настырного Маркоса Уренью, но добивалась только стандартов. Впрочем, может, в этом и состоял план, ведь Джанкарло Гонсалес нанёс 2 опаснейших удара головой.
У сербов самым острым был тот, кому и положено. Один из главных трансферных лотов лета Сергей Миленкович-Савич пользовался Митровичем, отвлекавшим на себя защитников, и подключался на линию офсайда. Это смущало и неуверенно работавшего сенегальского лайнсмена, и защиту костариканцев. Удар ножницами Сергей нанёс из правильного, хотя был поднят флаг.
В первом тайме, выходит, работа план Оскара Рамиреса, если он надеялся именно не пропустит. Но после перерыва сербы ситуацию переломили. Во-первых, на свою половину поля соперника они не выпускали. При этом умудрились усилиями Милинковича-Савича и Митровича соорудить выход 1 на 1 - построение костариканской линии защиты выглядело просто смешно. Но если Митрович соперника простил, то Коларов на 56 минуте жестойчайшим образом наказал за фол Гузмана. Красивейшие голы со штрафной - норма для этого чемпионата мира, потому Коларов таким ударом точно никого не удивил. Включая Кейлора, но его подвела раздвинувшаяся в прыжке стенке.
Продолжать играть в том же стиле Коста-Рика не могла, но Рамирес поменял не схему, а только исполнителей. В частности, впереди вместо Уреньи появился Кэмпбэлл. Жоэль великолепно цеплялся за мячи, постоянно выигрывал позицию и был очень заметен, но с принятием и исполнением дальнейших решений у него было совсем туго. Играй Кэмпбэлл получше в подыгрыше, Коста-Рика могла организовать интересную атакующую деятельность, но на нём, как правило, всё заканчивалось. Не сыграл приличной роли лидера и Брайан Руис.
Сербия не в полной мере воспользовалась возможностью поиграть на пространстве, хотя этому препятствовали оставшиеся у Коста-Рики 3 центральных защитника. Тем не менее, Костич и Митрович имели отличные шансы закончить всё задолго до финального свистка.
До него Матич успел устроить потасовку с помощником Оскара Рамиреса, судья устроил представление со вводом мяча, Руис не попал в защитника из лучшей ударной позиции 2 тайма. Последние минуты (переиграли аж 8) получились самыми эмоциональными и абсурдными, ведь судья ещё и дважды пользовался VAR, хотя значительной роли те эпизоды не играли. Идеальный удар Коларова так и остался единственным в своём роде.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
На четвёртый день чемпионат мира дошёл и до Самары. Именно дошёл, а не с шумом ворвался в неё. Если в Саранске вчера потрясающую атмосферу создали перуанцы, а в Казани - австралийцы вкупе с самим красивейшим современным городом, имеющим богатый опыт проведения международных событий, активнейшими волнотёрами, то в Самаре атмосферы праздника не хватало.
Костариканцы оказались не такими весёлыми активными и раскованными ребятами, как перуанцы, Моя попытка довезти их до стадиона вышла безуспешной, да и возле стадиона они вели себя спокойно для испаноговорящего народа. Сербы напоминали наших любителей футбола - похоже, особо лютые и организованные фанаты в Самару не приехали.
Издалека понять, кто есть кто, было невозможно - болельщики смешались в одну красно-бело-синюю толпу, слившись ещё и с русскими. Причём даже на трибунах все сидели бок о бок. Наши с первых минут принялись поддерживать братушек, которые активно начали матч под что-то среднее между Сербия и Србиjа.
Посещаемость соответствовала ожиданиям: пустоты уже традиционно зияли только на самых дорогих секторах, куда можно было купить билеты и сегодня. Предсказуемо: ну не зарабатывают люди в Самаре столько, чтобы платить 9 и 12 тысяч за посещение матча Коста-Рика - Сербия. А 41 тысяча зрителей всё равно набралась.
Атмосфера на матче поначалу была очень бодрой и громкой, но игра стартового запала зрителей не поддержала. Сербы решили построить свои атаки через правый фланг Бранислава Ивановича, но защитнику “Зенита”, возможно, реально уже комфортнее играть в центре. В основном он возился с мячом около центральной линии, а фланг, который оставлял под подключение левоногий Тадич, не заполнял.
Коста-Рика отдала мяч и старалась проводить быстрые контратаки через настырного Маркоса Уренью, но добивалась только стандартов. Впрочем, может, в этом и состоял план, ведь Джанкарло Гонсалес нанёс 2 опаснейших удара головой.
У сербов самым острым был тот, кому и положено. Один из главных трансферных лотов лета Сергей Миленкович-Савич пользовался Митровичем, отвлекавшим на себя защитников, и подключался на линию офсайда. Это смущало и неуверенно работавшего сенегальского лайнсмена, и защиту костариканцев. Удар ножницами Сергей нанёс из правильного, хотя был поднят флаг.
В первом тайме, выходит, работа план Оскара Рамиреса, если он надеялся именно не пропустит. Но после перерыва сербы ситуацию переломили. Во-первых, на свою половину поля соперника они не выпускали. При этом умудрились усилиями Милинковича-Савича и Митровича соорудить выход 1 на 1 - построение костариканской линии защиты выглядело просто смешно. Но если Митрович соперника простил, то Коларов на 56 минуте жестойчайшим образом наказал за фол Гузмана. Красивейшие голы со штрафной - норма для этого чемпионата мира, потому Коларов таким ударом точно никого не удивил. Включая Кейлора, но его подвела раздвинувшаяся в прыжке стенке.
Продолжать играть в том же стиле Коста-Рика не могла, но Рамирес поменял не схему, а только исполнителей. В частности, впереди вместо Уреньи появился Кэмпбэлл. Жоэль великолепно цеплялся за мячи, постоянно выигрывал позицию и был очень заметен, но с принятием и исполнением дальнейших решений у него было совсем туго. Играй Кэмпбэлл получше в подыгрыше, Коста-Рика могла организовать интересную атакующую деятельность, но на нём, как правило, всё заканчивалось. Не сыграл приличной роли лидера и Брайан Руис.
Сербия не в полной мере воспользовалась возможностью поиграть на пространстве, хотя этому препятствовали оставшиеся у Коста-Рики 3 центральных защитника. Тем не менее, Костич и Митрович имели отличные шансы закончить всё задолго до финального свистка.
До него Матич успел устроить потасовку с помощником Оскара Рамиреса, судья устроил представление со вводом мяча, Руис не попал в защитника из лучшей ударной позиции 2 тайма. Последние минуты (переиграли аж 8) получились самыми эмоциональными и абсурдными, ведь судья ещё и дважды пользовался VAR, хотя значительной роли те эпизоды не играли. Идеальный удар Коларова так и остался единственным в своём роде.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.