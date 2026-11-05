Экс-футболист "Спартака" раскрыл главную проблему "Краснодара"

- У "Краснодара" долгие годы был лидер в лице Эдуарда Сперцяна. Он стабильно забивал голы, делал голевые передачи, обеспечивал выход из обороны и ввел команду за собой.
После ухода Сперцяна и травмы Кривцова у краснодарцев больше нет такого футболиста, и это их главная проблема, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
Эдуард Сперцян перешел из "Краснодара" в саудовский "Аль-Ахли" в летнее трансферное окно за 21,9 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2030 года. Полузащитник был капитаном южан - он признавался лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге, а также становился лучшим ассистентом чемпионата страны.
По итогам 13 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на семь баллов. В 14 туре РПЛ "быки" сыграют на домашнем стадионе с ЦСКА.