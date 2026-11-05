Батраков номинирован на звание игрока недели в Лиге чемпионов УЕФА

Российский футболист Алексей Батраков может стать игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА.

Фото: Global Look Press

Российский полузащитник Алексей Батраков номинирован на звание лучшего игрока недели по итогам 4 тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.



Напомним, что в 4 туре турецкий "Галатасарай" одержал домашнюю победу над немецким "Штутгартом" со счетом 2:0, оба мяча на свой счет записал Батраков. Всего в текущем сезоне полузащитник забил в европейском турнире четыре мяча - он также отмечался голом во встречах с "Барселоной" и французским "Лиллем".