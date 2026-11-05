Тихонов высказался о возвращении в "Енисей"

- Всегда приятно возвращаться, с какой бы командой ты ни работал. Приятно снова видеть болельщиков.
Сейчас "Енисей" находится не в лучшем положении и переживает довольно-таки непростой период.
Я не буду сейчас рассказывать внутреннюю кухню, но было весело до моего прихода, скажем так, - сказал Тихонов в эфире "Матч ТВ".
30 октября красноярский "Енисей" объявил о назначении Андрея Тихонова на пост главного тренера - специалист в третий раз назначен на эту должность в клубе. Ранее экс-футболист "Спартака" тренировал "Енисей" в сезонах-2016/17 и 2024/25.
После 16 сыгранных туров красноярцы располагаются на 15 строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 14 набранными очками в своем активе. В 17 тура чемпионата команда Андрея Тихонова сыграет на домашнем стадионе с "Сочи", который занимает второе место в таблице.