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Ещенко ответил, поможет ли "Локомотиву" отставка Галактионова

Экс-игрок "Локомотива" Андрей Ещенко высказался о возможной отставке Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Ещенко, команде не поможет новый тренер, если не будет финансовых вложений.

- Руководство "Локомотива" должно как-то отреагировать на ситуацию. Поэтому пошли разговоры о возможной отставке тренера. Летом клуб продал футболистов на серьезную сумму. Но не взял никого на их место.
Теперь заработанные деньги надо потратить. Без вложений денег новый тренер ничего не улучшит, - приводит слова Ещенко Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что на внеплановом совете директоров московского "Локомотива" было принято решение отправить Михаила Галактионова в отставку с поста главного тренера. Отмечается, что специалист выведет команду на матч 14 тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином", а затем покинет клуб.

На данный момент "железнодорожники" располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.

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