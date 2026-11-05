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Никитин назвал игрока, без которого у "Краснодара" возникают проблемы в игре. Это не Кривцов

Экс-игрок "Уфы" Алексей Никитин ответил, потеря какого игрока сказывается на игре "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Никитина, "Краснодару" тяжело, когда травмирован Дуглас Аугусто.

- Разумеется, уход Сперцяна и травма Кривцова не могли не сказаться на игре "Краснодара", но мы еще не должны забывать о постоянных травмах Дугласа Аугусто. А это ключевой игрок краснодарской команды, который хорошо двигает мяч в опорной зоне.
Когда Аугусто не играет или выходит после травмы, у "Краснодара" с этим компонентом игры возникают очень большие проблемы, - сказал Никитин в эфире "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Дуглас Аугусто провел за "Краснодар" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет одну голевую передачу. Бразильский полузащитник выступает за южан с лета 2025 года, его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Ранее он был игроком ПАОКа, "Флуминенсе", "Нанта" и "Коринтианса".

По итогам 13 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на семь баллов. В 14 туре РПЛ "быки" сыграют на домашнем стадионе с ЦСКА.

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