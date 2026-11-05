Никитин назвал игрока, без которого у "Краснодара" возникают проблемы в игре. Это не Кривцов

Экс-игрок "Уфы" Алексей Никитин ответил, потеря какого игрока сказывается на игре "Краснодара".

Фото: ФК "Краснодар"

Когда Аугусто не играет или выходит после травмы, у "Краснодара" с этим компонентом игры возникают очень большие проблемы, - сказал Никитин в эфире "Матч ТВ".