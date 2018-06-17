Более 150 болельщиков сборной Нигерии не смогли уехать из Калининграда из-за отсутствия шенгенских виз

Более 150 болельщиков сборной Нигерии не смогли уехать из Калининградской области после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 с Хорватией (0:2).Они не смогли покинуть территорию области на поезде из-за отсутствия шенгенских виз.Заявка на транзитную визу при покупке билета на поезд из Калининграда в остальную Россию автоматически дается только гражданам РФ, остальные должны заранее подавать отдельную заявку на визу.