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Более 150 болельщиков сборной Нигерии не смогли уехать из Калининграда из-за отсутствия шенгенских виз

Более 150 болельщиков сборной Нигерии не смогли уехать из Калининградской области после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 с Хорватией (0:2).

Они не смогли покинуть территорию области на поезде из-за отсутствия шенгенских виз.

Заявка на транзитную визу при покупке билета на поезд из Калининграда в остальную Россию автоматически дается только гражданам РФ, остальные должны заранее подавать отдельную заявку на визу.

"Калининград.ру"
Сегодня, 18:08
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№3 Написал: Босх Россия (Сегодня, 19:33) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
организаторы-обосрались.Пусть подгоняют самолет..или паром до Питера.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А нигерийцы знают о существовании большой железной птицы?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
да, чудесные калининградские реалии, не правда ли ? ..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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