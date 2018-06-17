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Коста-Рика – Сербия: фотоотчет встречи

Сборная Сербии одержала победу над Коста-Рикой в стартовом матче на чемпионате мира. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет встречи:









































Rusfootball.info, Елена Алексеева
Теги: Фото Сборная Коста-Рики Сборная Сербии
Сегодня, 18:17
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