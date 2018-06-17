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ФИФА: места в Екатеринбурге остались незанятыми из-за неявки людей из клиентских групп

ФИФА прокомментировала наличие значительного количества пустых мест на матче Египет – Уругвай (0:1) в Екатеринбурге.

Стадион вмещает чуть более 33 тысяч зрителей, игру посетили около 27 тысяч. ФИФА сообщала, что не проданными остались всего лишь 780 билетов.

"Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном была связана с неявкой людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп [ФИФА].

Не было никаких проблем с билетными операциями ФИФА на месте, которые помешали бы владельцам билетов посетить матч", – цитирует представителя ФИФА RTE.

"Р-Спорт"
Сегодня, 18:45
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№1 Написал: Игорь футболист г.Самара (Сегодня, 19:15) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
А в Самаре четыре тысячи зрителей недобрали тоже из-за клиентских групп? А может из за цены на билет в 12.600 руб?


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
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