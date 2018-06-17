ФИФА: места в Екатеринбурге остались незанятыми из-за неявки людей из клиентских групп

ФИФА прокомментировала наличие значительного количества пустых мест на матче Египет – Уругвай (0:1) в Екатеринбурге.Стадион вмещает чуть более 33 тысяч зрителей, игру посетили около 27 тысяч. ФИФА сообщала, что не проданными остались всего лишь 780 билетов."Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном была связана с неявкой людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп [ФИФА].Не было никаких проблем с билетными операциями ФИФА на месте, которые помешали бы владельцам билетов посетить матч", – цитирует представителя ФИФА RTE.