Главный тренер сборной Мексики: эта победа - заслуга моих игроков

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с национальной командой Германии (1:0).- Конечно, у нас был план, мы его разработали 6 месяцев назад. У нас были быстрые игроки на флангах. Нам удалось также обороняться грамотно. Мы знали, что Германия великолепная команда. Но мы готовились к атакам соперника. Мы готовы уже к следующему матчу. Эту победу посвящаем нашим фанатам, которые приехали в Москву.Эта победа - заслуга моих игроков. Они очень хорошо понимают футбол. Сегодня мы не боялись поражения.Карлос Велас? Он играл замечательно и был одним из лучших игроков на поле.- Я думаю, что мы хорошо играли. Следующие игры у нас будут не легкими. Это победа в развитии мексиканского футбола.- Нет, я этого не чувствую (смеется)