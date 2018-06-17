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Главный тренер сборной Мексики: эта победа - заслуга моих игроков

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с национальной командой Германии (1:0).

- За счет чего вы победили? Как вы себя чувствуете после этой исторической победы?

- Конечно, у нас был план, мы его разработали 6 месяцев назад. У нас были быстрые игроки на флангах. Нам удалось также обороняться грамотно. Мы знали, что Германия великолепная команда. Но мы готовились к атакам соперника. Мы готовы уже к следующему матчу. Эту победу посвящаем нашим фанатам, которые приехали в Москву.

Эта победа - заслуга моих игроков. Они очень хорошо понимают футбол. Сегодня мы не боялись поражения.

Карлос Велас? Он играл замечательно и был одним из лучших игроков на поле.

- Можно ли вас считать фаворитами в группе?

- Я думаю, что мы хорошо играли. Следующие игры у нас будут не легкими. Это победа в развитии мексиканского футбола.

- Мексиканское правительство заявило, что когда вы побеждаете, будет землетрясение...

- Нет, я этого не чувствую (смеется)

Rusfootball.info
Теги: Сборная Мексики Сборная Германии
Сегодня, 20:24
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№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:31) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Молодцы.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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