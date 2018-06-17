Йоахим Лев: мы разочарованы поражением, это непривычно для нас

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги матча чемпионата мира с Мексикой (0:1), передает корреспондент- Мы разочарованы, это непривычно для нас. Раньше мы выигрывали. Но должны смериться с этим и извлечь урок.- В первом тайме играли плохо, не играли в атаку с быстрыми передачами, с потерями мяча. Во втором тайме Мексика ушла в оборону и у нас было больше моментов, принимали спешные решения. Мы разочарованы, но мы все проанализируем и обязательно победим во втором матче.- Мы этого ожидали, Мексика проявила сильные стороны, они быстро атакуют и контратакуют. Они эксперты по владению мячом, а мы просто не забивали.- Во втором тайме я не видел у нас физических недостатков.- Мы не будем менять планов, не будем отклонятся от нашего пути.- Не знаю, надо все проанализировать. Мы нервничали, не были сыграны, только во втором тайме мы стали похожи на себя.- Это меня пока не волнует, мы готовимся к следующим матчам.- У нас относительно молодая команда, у нас очень качественные игроки. в том году ситуация была другая - они играли хуже, сейчас они совсем другие.- Нам такое не предстоит.- Иногда просто происходят такие вещи, ну вот так случилось. Я не вижу причин расстраиваться из за проигрыша одного матча.