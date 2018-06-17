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Йоахим Лев: мы разочарованы поражением, это непривычно для нас

Йоахим Лев: мы разочарованы поражением, это непривычно для насГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги матча чемпионата мира с Мексикой (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Поражение в первом матче, что это для вас?

- Мы разочарованы, это непривычно для нас. Раньше мы выигрывали. Но должны смериться с этим и извлечь урок.

- Как вы оцениваете психологию команды после поражения?

- В первом тайме играли плохо, не играли в атаку с быстрыми передачами, с потерями мяча. Во втором тайме Мексика ушла в оборону и у нас было больше моментов, принимали спешные решения. Мы разочарованы, но мы все проанализируем и обязательно победим во втором матче.

- Вы ожидали, что мексиканцы буду индивидуально превосходить ваших игроков?

- Мы этого ожидали, Мексика проявила сильные стороны, они быстро атакуют и контратакуют. Они эксперты по владению мячом, а мы просто не забивали.

- Какое физическое состояние у игроков?

- Во втором тайме я не видел у нас физических недостатков.

- Вы поменяете свои планы и стратегию в дальнейшем?

- Мы не будем менять планов, не будем отклонятся от нашего пути.

- Германия недооценила этот матч?

- Не знаю, надо все проанализировать. Мы нервничали, не были сыграны, только во втором тайме мы стали похожи на себя.

- С кем хотели бы сыграть в 1/8?

- Это меня пока не волнует, мы готовимся к следующим матчам.

- В прошлом году на кубке конфедерации вы разгромили Мексику, причем у вас тогда играла молодая команда. Может и сейчас стоило омолодить команду?

- У нас относительно молодая команда, у нас очень качественные игроки. в том году ситуация была другая - они играли хуже, сейчас они совсем другие.

- Почему вы не вылетите из групповой стадии?

- Нам такое не предстоит.

- Это первое поражение европейской команды, почему именно вы?

- Иногда просто происходят такие вещи, ну вот так случилось. Я не вижу причин расстраиваться из за проигрыша одного матча.
Теги: Лев Сборная Германии Сборная Мексики
Сегодня, 20:50
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(1)
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 21:49) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
привыкайте
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Сражение под Москвой вы продули, далее что? Сталинград?)
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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