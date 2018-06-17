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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Йоахим Лев: мы разочарованы поражением, это непривычно для нас
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги матча чемпионата мира с Мексикой (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Поражение в первом матче, что это для вас?
- Мы разочарованы, это непривычно для нас. Раньше мы выигрывали. Но должны смериться с этим и извлечь урок.
- Как вы оцениваете психологию команды после поражения?
- В первом тайме играли плохо, не играли в атаку с быстрыми передачами, с потерями мяча. Во втором тайме Мексика ушла в оборону и у нас было больше моментов, принимали спешные решения. Мы разочарованы, но мы все проанализируем и обязательно победим во втором матче.
- Вы ожидали, что мексиканцы буду индивидуально превосходить ваших игроков?
- Мы этого ожидали, Мексика проявила сильные стороны, они быстро атакуют и контратакуют. Они эксперты по владению мячом, а мы просто не забивали.
- Какое физическое состояние у игроков?
- Во втором тайме я не видел у нас физических недостатков.
- Вы поменяете свои планы и стратегию в дальнейшем?
- Мы не будем менять планов, не будем отклонятся от нашего пути.
- Германия недооценила этот матч?
- Не знаю, надо все проанализировать. Мы нервничали, не были сыграны, только во втором тайме мы стали похожи на себя.
- С кем хотели бы сыграть в 1/8?
- Это меня пока не волнует, мы готовимся к следующим матчам.
- В прошлом году на кубке конфедерации вы разгромили Мексику, причем у вас тогда играла молодая команда. Может и сейчас стоило омолодить команду?
- У нас относительно молодая команда, у нас очень качественные игроки. в том году ситуация была другая - они играли хуже, сейчас они совсем другие.
- Почему вы не вылетите из групповой стадии?
- Нам такое не предстоит.
- Это первое поражение европейской команды, почему именно вы?
- Иногда просто происходят такие вещи, ну вот так случилось. Я не вижу причин расстраиваться из за проигрыша одного матча.
- Поражение в первом матче, что это для вас?
- Мы разочарованы, это непривычно для нас. Раньше мы выигрывали. Но должны смериться с этим и извлечь урок.
- Как вы оцениваете психологию команды после поражения?
- В первом тайме играли плохо, не играли в атаку с быстрыми передачами, с потерями мяча. Во втором тайме Мексика ушла в оборону и у нас было больше моментов, принимали спешные решения. Мы разочарованы, но мы все проанализируем и обязательно победим во втором матче.
- Вы ожидали, что мексиканцы буду индивидуально превосходить ваших игроков?
- Мы этого ожидали, Мексика проявила сильные стороны, они быстро атакуют и контратакуют. Они эксперты по владению мячом, а мы просто не забивали.
- Какое физическое состояние у игроков?
- Во втором тайме я не видел у нас физических недостатков.
- Вы поменяете свои планы и стратегию в дальнейшем?
- Мы не будем менять планов, не будем отклонятся от нашего пути.
- Германия недооценила этот матч?
- Не знаю, надо все проанализировать. Мы нервничали, не были сыграны, только во втором тайме мы стали похожи на себя.
- С кем хотели бы сыграть в 1/8?
- Это меня пока не волнует, мы готовимся к следующим матчам.
- В прошлом году на кубке конфедерации вы разгромили Мексику, причем у вас тогда играла молодая команда. Может и сейчас стоило омолодить команду?
- У нас относительно молодая команда, у нас очень качественные игроки. в том году ситуация была другая - они играли хуже, сейчас они совсем другие.
- Почему вы не вылетите из групповой стадии?
- Нам такое не предстоит.
- Это первое поражение европейской команды, почему именно вы?
- Иногда просто происходят такие вещи, ну вот так случилось. Я не вижу причин расстраиваться из за проигрыша одного матча.
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