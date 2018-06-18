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Филиппе Коутиньо: сборная Бразилии сыграла очень хорошо в матче со Швейцарией

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо прокомментировал ничью с командой Швейцарии (1:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2018.

"На чемпионате мира все команды в отличной форме. Наша команда сыграла очень хорошо, у нас было много позитивных моментов. Конечно, мы хотели выиграть, но чемпионат мира для нас состоит из трёх матчей групповой стадии. Для меня было важно работать со своей командой в первую очередь. Как я взаимодействую с Неймаром? Во многом это зависит от взаимодействия с другими игроками. Старались гонять швейцарцев в разные зоны, чтобы они чувствовали себя более самоуверенными", - цитирует Коутиньо "Чемпионат.сом".
Теги: Коутиньо Сборная Бразилии Сборная Швейцарии
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