Владимир Петкович: в большинстве единоборств против Неймара мы играли чисто

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович высказался об итогах матча против команды Бразилии (1:1) на ЧМ-2018."Думаю, все прошло неплохо. Горжусь своей командой. Мы не утратили мотивацию после пропущенного гола. Всегда были в состоянии прессинговать. Игроки молодцы, это хорошее начало.И я не удивлен такой игрой и результатом. Мы всегда стараемся пользоваться шансами.Когда играете с сильными соперниками, нужно оставаться реалистами. Мы играем, не думая о превосходстве соперника. Очень доволен уверенностью моей команды.Заменили Бехрами, потому что у него проблема с приводящей мышцей. Он нам нужен в предстоящих матчах, с этим связано решение.В 22 матчах мы проиграли один матч. Держаться на таком уровне нелегко – в матчах против Испании и Бразилии. С Сербией нас ждет тоже сложная игра"."Начало было неплохое, но потом передачи становились менее качественными, это не позволяло нам пройти вперед.В перерыве рекомендовал ребятам играть выше и избегать ненужных ошибок. Футболисты следовали моим руководствам.Дисциплина зависит не только от исполнительности, но и от сыгранности. Проблемы в первом тайме были связаны именно с отсутствием сыгранности"."В большинстве единоборств против Неймара мы играли чисто. Не было установки играть жестко. Но, конечно, мы старались его контролировать.Что касается карточек, то, возможно, их было много. Но у нас не было безрассудных нарушений, симуляций. В целом я доволен, как команда играла".