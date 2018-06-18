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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Вчера, 20:17
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Бразилия – Швейцария: Неймар сыграет с первых минут (8)
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Вчера, 19:51
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Сборная Мексики с минимальным счетом победила Германию (40)
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Рагнар Сигурдссон: играть против Месси было сложно (1)
Владимир Петкович: в большинстве единоборств против Неймара мы играли чисто
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович высказался об итогах матча против команды Бразилии (1:1) на ЧМ-2018.
"Думаю, все прошло неплохо. Горжусь своей командой. Мы не утратили мотивацию после пропущенного гола. Всегда были в состоянии прессинговать. Игроки молодцы, это хорошее начало.
И я не удивлен такой игрой и результатом. Мы всегда стараемся пользоваться шансами.
Когда играете с сильными соперниками, нужно оставаться реалистами. Мы играем, не думая о превосходстве соперника. Очень доволен уверенностью моей команды.
Заменили Бехрами, потому что у него проблема с приводящей мышцей. Он нам нужен в предстоящих матчах, с этим связано решение.
В 22 матчах мы проиграли один матч. Держаться на таком уровне нелегко – в матчах против Испании и Бразилии. С Сербией нас ждет тоже сложная игра".
О проблемах в первом тайме
"Начало было неплохое, но потом передачи становились менее качественными, это не позволяло нам пройти вперед.
В перерыве рекомендовал ребятам играть выше и избегать ненужных ошибок. Футболисты следовали моим руководствам.
Дисциплина зависит не только от исполнительности, но и от сыгранности. Проблемы в первом тайме были связаны именно с отсутствием сыгранности".
Об игре против Неймара
"В большинстве единоборств против Неймара мы играли чисто. Не было установки играть жестко. Но, конечно, мы старались его контролировать.
Что касается карточек, то, возможно, их было много. Но у нас не было безрассудных нарушений, симуляций. В целом я доволен, как команда играла".
Sports.ru
"Думаю, все прошло неплохо. Горжусь своей командой. Мы не утратили мотивацию после пропущенного гола. Всегда были в состоянии прессинговать. Игроки молодцы, это хорошее начало.
И я не удивлен такой игрой и результатом. Мы всегда стараемся пользоваться шансами.
Когда играете с сильными соперниками, нужно оставаться реалистами. Мы играем, не думая о превосходстве соперника. Очень доволен уверенностью моей команды.
Заменили Бехрами, потому что у него проблема с приводящей мышцей. Он нам нужен в предстоящих матчах, с этим связано решение.
В 22 матчах мы проиграли один матч. Держаться на таком уровне нелегко – в матчах против Испании и Бразилии. С Сербией нас ждет тоже сложная игра".
О проблемах в первом тайме
"Начало было неплохое, но потом передачи становились менее качественными, это не позволяло нам пройти вперед.
В перерыве рекомендовал ребятам играть выше и избегать ненужных ошибок. Футболисты следовали моим руководствам.
Дисциплина зависит не только от исполнительности, но и от сыгранности. Проблемы в первом тайме были связаны именно с отсутствием сыгранности".
Об игре против Неймара
"В большинстве единоборств против Неймара мы играли чисто. Не было установки играть жестко. Но, конечно, мы старались его контролировать.
Что касается карточек, то, возможно, их было много. Но у нас не было безрассудных нарушений, симуляций. В целом я доволен, как команда играла".
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