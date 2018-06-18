В Волгограде перед матчем Англии не продают алкоголь в стеклянных бутылках

В Волгограде в преддверии матча сборной Англии на чемпионате мира не продают алкоголь в стеклянной таре. В магазинах города алкогольные напитки можно приобрести только в жестяных банках.В ряде магазинов специальные волонтеры объясняют посетителям, в том числе иностранцам, что запрет на продажу связан с грядущим матчем сборной Англии с командой Туниса в первом туре группового этапа ЧМ-2018. Матч Англия — Тунис пройдет 18 июня.