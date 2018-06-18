Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Mузыка 5728
Политика и события в стране и мире 4659
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 84
КБ-Гостевая 26756
Ситуация на юго-востоке Украины 119650
Зенит 104690
кто чо любит пажрать? 3200
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

В Волгограде перед матчем Англии не продают алкоголь в стеклянных бутылках

В Волгограде в преддверии матча сборной Англии на чемпионате мира не продают алкоголь в стеклянной таре. В магазинах города алкогольные напитки можно приобрести только в жестяных банках.

В ряде магазинов специальные волонтеры объясняют посетителям, в том числе иностранцам, что запрет на продажу связан с грядущим матчем сборной Англии с командой Туниса в первом туре группового этапа ЧМ-2018. Матч Англия — Тунис пройдет 18 июня.

Sport24
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 00:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.