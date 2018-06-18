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Тренер сборной Хорватии: посоветуюсь с Ракитичем, как остановить Месси

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча ЧМ с Аргентиной.

"Месси – великий игрок, могу назвать его лучшим в мире. Обязательно посоветуюсь с Ракитичем, как можно остановить его.

Обидно ли мне, что для Месси этот чемпионат может стать последним? Вполне возможно, что и для меня он может стать последним как для тренера.

Ничья в матче Аргентина – Исландия порадовала нас. Приятно, что мы сами начали чемпионат с победы, но мы целенаправленно готовились к игре с нигерийцами. Времени на подготовку к игре против аргентинцев гораздо меньше – всего три дня", - цитирует тренера "Р-Спорт".
Теги: Ракитич Месси Сборная Хорватии Сборная Аргентины
Сегодня, 10:33
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№2 Написал: Михаил Варламов (Сегодня, 11:38) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 18.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 11:16) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Что там советоваться? Он и так все время пешком ходит.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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