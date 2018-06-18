Сборная Швеции обыграла Южную Корею в матче чемпионата мира.Чемпионат мира-2018Группа F. 1-й турСтадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия)Гранквист, 68Сборная Швеции: Ольсен, Янссон, Аугустинсон, Лустиг, Гранквист, Классон, Экдаль, (Хильемарк, 75), Ларссон, (Свенссон, 87), Форсберг, Берг, Тойвонен.Сборная Южной Кореи: Хьюн-Ву Чо, Ли Ён, Пак Чжу Ху, (Ким Мин-У. 25), Ли Чжэ Сон, Ким Син Вук, (Чжун Ву-Юн, 67), Хван Хи Чан, Ку Чжа Чол, Ки Сун Юн, Ли Чжэ Сон, Ким Юнь Квон, Чан Хюн Су.Предупреждения: Ким Шин-Вук, 9, Классон, 62