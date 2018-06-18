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Сборная Швеции обыграла Южную Корею

Сборная Швеции обыграла Южную Корею в матче чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018

Группа F. 1-й тур

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия)

Швеция – Южная Корея 1:0

Голы: Гранквист, 68

Сборная Швеции: Ольсен, Янссон, Аугустинсон, Лустиг, Гранквист, Классон, Экдаль, (Хильемарк, 75), Ларссон, (Свенссон, 87), Форсберг, Берг, Тойвонен.

Сборная Южной Кореи: Хьюн-Ву Чо, Ли Ён, Пак Чжу Ху, (Ким Мин-У. 25), Ли Чжэ Сон, Ким Син Вук, (Чжун Ву-Юн, 67), Хван Хи Чан, Ку Чжа Чол, Ки Сун Юн, Ли Чжэ Сон, Ким Юнь Квон, Чан Хюн Су.

Предупреждения: Ким Шин-Вук, 9, Классон, 62
Теги: Сборная Швеции Сборная Японии
Сегодня, 16:54
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№34 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 18:08) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Закусывать надо !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№33 Написал: Форрест Гамп Гринбоу (Сегодня, 18:06) #
  • +2
  •  (2)

32 комента! А было бы 2-3 ,если название правильно написали бы! blush
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№32 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:02) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Правильно, японы, корейки - один черт узкоглазые
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№31 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:58) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
СБОРНАЯ ШВЕЦИИ ОБЫГРАЛА ЯПОНИЮ

Со шведами у кореян номер с номерами не прошёл.
А с автором - вполне. Запутали его вконец! wink


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№30 Написал: Cotiche2 (Сегодня, 17:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Походу Russfootbol так толкового редактора ленты новостей не нашел scream

Тонкий таджикский юмор не все вкуривают ).Сегодня истинные родоначальники футбола и юмора будут,господа.
Регистрация: 18.06.2018 [жалоба]
№29 Написал: GPS (Сегодня, 17:50) #
  • -1
  •  (3)
online

Ах, разобрался. Еб@ный хайп. Подкинул...
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№28 Написал: grossmeister (Сегодня, 17:48) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Archangel
Играли с Кореей, обыграли Японию.

Причем, прошу заметить, без Ибрагимовича!
Регистрация: 6.08.2012 [жалоба]
№27 Написал: spiri (Сегодня, 17:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Что модер курит ваще???Тоже хачу!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№26 Написал: safonas (Сегодня, 17:40) #
  • -1
  •  (1)

а что уже матчи 1/8 начались?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№25 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 17:35) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Походу Russfootbol так толкового редактора ленты новостей не нашел scream
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№24 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 17:34) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ливерпуль»
СБОРНАЯ ШВЕЦИИ ОБЫГРАЛА ЯПОНИЮ

Играли с Кореей, а обыграли Японию? Не, с Лордом Бендтнером на поле такое ещё вполне возможно бы было, конечно. Но без него - вряд ли.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№23 Написал: tantara002 (Сегодня, 17:32) #
  • -2
  •  (2)

Хорошая шутка .
Из разряда Кристалл пелос проeбал в гостях


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№22 Написал: Apant1 (Сегодня, 17:29) #
  • 0
  •  (2)

Это расизм! Надо было написать, что они все на одну морду)))
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№21 Написал: GPS (Сегодня, 17:19) #
  • +3
  •  (3)
online

И Колумбию походу)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№20 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:18) #
  • 0
  •  (2)

Archangel,
Главное что то написать и о футболе,а остальное ерунда.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№19 Написал: Archangel г Череповец (Сегодня, 17:11) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Играли с Кореей, обыграли Японию- мастера!.
Регистрация: 20.02.2007 [жалоба]
№18 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:09) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Главное, что Фины выиграли smile


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№17 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 17:09) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Японию? Корея как-бы)
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№16 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 17:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Хватит жить на автопилоте, автор ауууууууууууууууууууууу проснись урод.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№15 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 17:06) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что папа Римский, что Римский-Корсаков. Что Япония, что Ю.Корея. Одно и тоже. Респект за юмор и троллинг.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
автор идиот


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№13 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:04) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Ничего, они похожи внешне.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№12 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 17:03) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: busl
Какую Японию?

Южную!


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№11 Написал: pasol (Сегодня, 17:03) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Бавария»
Сборная Швеции обыграла Японию в матче чемпионата мира.

Ха-Ха! Корея до 1945 года была оккупирована Японией - значит и Японию тоже!
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№10 Написал: ustas Новокузнецк (Сегодня, 17:01) #
  • +6
  •  (6)
online

Автор заголовка расист ! Для него все азиаты на одно лицо ! laughing
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: SVN (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (2)

Корея на ЧМ 14 посильнее была smirk
зря шведы не взяли Ибрагимовича,счет бы сегодня был крупнее,а какой антураж у него... relaxed
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: ustas Новокузнецк (Сегодня, 17:00) #
  • +3
  •  (3)
online

Японский Бог !!
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 16:59) #
  • +2
  •  (2)

ЧТО????
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№6 Написал: Messi (Сегодня, 16:59) #
  • +3
  •  (3)

Да и правильно, Японию, так Японию.
Какая разница, все они одинаковые.
Регистрация: 8.11.2012 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:58) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Япона мать.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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