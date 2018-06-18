Неймар пропустил тренировку сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустил тренировку национальной команды в понедельник.Накануне бразильцы провели встречу против Швейцарии (1:1). После столкновения с Валоном Бехрами в первом тайме Неймар начал хромать, однако продолжил играть и не был заменен. По окончании игры к ноге форварда приложили лед, однако сам Неймар завершил, что "волноваться не о чем".