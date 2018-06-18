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Кристиан Павон: матч против Хорватии решающий для Аргентины на Чемпионате мира

Полузащитник "Бока Хуниорс" и сборной Аргентины Кристиан Павон поделился своими ожиданиями от матча второго тура против сборной Хорватии.

"Если говорить начистоту, то, сыграв вничью со сборной Исландии , мы провалили старт чемпионата мира. Теперь для нашей сборной наступает определяющий момент, матч против команды Хорватии станет решающим для сборной Аргентины на чемпионате мира. Мы должны победить во что бы то ни стало, если хотим продолжить борьбу за титул. Нас ожидает сложнейшая и открытая игра, и на сегодняшний день я не могу назвать нас фаворитами в этом противостоянии.

Сборная Хорватии имеет в своем составе одного из лучших полузащитников мира - Луку Модрича, а также ряд первоклассных игроков. Наверняка они сделают ставку на контроль мяча. Это очень опасная сборная, мы сразу поняли, что нам будет далеко непросто, когда жеребьевка определила их к нам в группу. Несмотря на всю сложность ситуации, мы выйдем бороться с одним только желанием победить, а также надеждой, что наши болельщики будут гнать нас вперед", - сказал Павон в интервью.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Аргентины
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