Двигатель самолета сборной Саудовской Аравии загорелся во время полета в Ростов-на-Дону

Сборная Саудовской Аравии не без проблем долетела в Ростов-на-Дону на матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Уругваем.Саудовская Аравия летела из Санкт-Петербурга на Airbus A-319.Двигатель самолета саудовцев загорелся во время полета. При этом самолет приземлился в штатном режиме, никто не пострадал.