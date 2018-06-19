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Двигатель самолета сборной Саудовской Аравии загорелся во время полета в Ростов-на-Дону

Сборная Саудовской Аравии не без проблем долетела в Ростов-на-Дону на матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Уругваем.

Саудовская Аравия летела из Санкт-Петербурга на Airbus A-319.

Двигатель самолета саудовцев загорелся во время полета. При этом самолет приземлился в штатном режиме, никто не пострадал.

Официальный твиттер сборной "Саудовской Аравии"
Теги: Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 08:45
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(0)
№3 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 09:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Я слышал птица при заходе на посадку в движок попала. Всё обошлось.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: Самара г.Самара (Сегодня, 09:04) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
загорелся во время полета


бред
Регистрация: 31.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: Ville СПб (Сегодня, 08:58) #
  • +2
  •  (4)

по ссылке в твиттере:

Федерация футбола КСА заявляет, что делегация сборной благополучно добралась до Ростова-на-Дону, где пройдёт игра со сборной Уругвая. Федерация опровергает слухи о случившемся пожаре и сообщает, что произошёл лишь небольшой инцидент.


Руфу набрасавыет? Либероидный сайтишко grinning


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
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