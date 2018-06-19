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Журналист Sky Sports: в России живут просто фантастические люди

Журналист Sky Sports Энда Брэйди рассказал о помощи со стороны жителя Волгограда после матча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Англии и Туниса.

"Час ночи в Волгограде, нет такси, а всю нашу технику нужно вернуть в отель. Местный парень остановился, предложил подвезти нас и ничего не взял за это. Фантастические люди", — написал Брэйди в своем твиттере.
Сегодня, 12:07
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9
(10)
№9 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:56) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
Чем дальше от Москвы, тем больше людей, а не корпоративных единиц.
Сам бы подвёз вообще без вопросов. Несколько сотен погоды не сделают, а приятное сделать всегда приятно)))


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 12:48) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VeNdA
Цитата: Apant1
Да удивительная история, в Москве у колумбийца на 50 миллионов взяли

Ну так потому-то и "фантастические люди" smile
На самом деле, обычная помощь людям. Ничего сверхъестественного нет.

Для капиталистического запада бесплатная помощь в том, что денег стоит - фантастика.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 12:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Korsar123
Согласен! В Москве совсем другие люди живут...

а ты не только по центру гуляй
Очередной знаток московского быта, на япе от вас тошнит, и тут уже


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Est. 2008
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: brysy москва (Сегодня, 12:43) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это куда-же там в час ночи, да ещё и после футбола все таксисты подевались, тут наоборот в такие дни только бабло и делать, а они там чего спать что ли все залегли? Вон в Москве кыргызы за баранкой сидят, бомбят круглые сутки, что засыпают на ходу и в толпу людей врезаются.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Korsar123 (Сегодня, 12:35) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: verhdon27
Так это в Волгограде т.е в России. А вот в Москве (да и Питере) ободрали бы как липку, да еще глядишь и морду набили бы.

Согласен! В Москве совсем другие люди живут...
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№4 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 12:27) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Apant1
Да удивительная история, в Москве у колумбийца на 50 миллионов взяли

Ну так потому-то и "фантастические люди" smile
На самом деле, обычная помощь людям. Ничего сверхъестественного нет.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: Apant1 (Сегодня, 12:21) #
  • 0
  •  (4)

Да удивительная история, в Москве у колумбийца на 50 миллионов взяли
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:19) #
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Ростов»
Так это в Волгограде т.е в России. А вот в Москве (да и Питере) ободрали бы как липку, да еще глядишь и морду набили бы.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 12:18) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Россия - щедрая душа!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
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